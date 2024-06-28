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夏天好熱怎麼玩？北捷燈箱教你「抵禦酷暑」夏日全攻略

▲夏天好熱怎麼玩？北捷燈箱教你「抵禦酷暑」夏日全攻略。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

火辣辣的夏天來臨，夏天要怎麼玩又能抵擋酷暑？只要你搭乘台北捷運時，多抬頭就能掌握夏日全攻略！女神宋芸樺現身市政府站3號出口，告訴你想要擺脫厚重眼鏡、擁抱清晰視力，選擇SMART全飛秒近視雷射，讓你「好視」發生，而走進捷運市政府站，男神許光漢用帥氣微笑迎接你，夏天不想變成小黑人，跟著許光漢一起使用ALLIE防曬，烈日中也擁有零瑕疵的牛奶肌，夏日時尚衣服和配件更是不能少，明曜百貨年中慶開跑，各大品牌聯手獻禮，有超多優惠等著你搶，買越多省越多。

▲▼板南線,市政府站,RO,ALLIE,星展銀行,科明儀器。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼男神許光漢和女神宋芸樺現身捷運市政府站，教你掌握夏日全攻略。

▲▼板南線,市政府站,RO,ALLIE,星展銀行,科明儀器。（圖／記者姜國輝攝）

夏天就是要熱血一下，曾經帶給許多玩家美好回憶的《RO仙境傳說》，號召玩家集合回到戰場，來場初心之戰，高強度在忠孝復興手扶梯、台北車站手扶梯，以及捷運閘門貼召喚玩家，回到經典戰場重返榮耀。另外，玩家不可錯過的，還有在韓國掀起熱潮的MMORPG手遊《上古世紀：戰爭》，國際版有多樣化的種族和職業提供玩家選擇，更新增以「台灣黑熊」為概念的稀有格蘿亞，陪玩家們一起進行冒險。

▲▼淡水信義線,台北車站,RO,上古世紀。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼夏天就是要熱血一下，玩家不要錯過《RO仙境傳說：初心之戰》、《上古世紀：戰爭》。

▲▼淡水信義線,台北車站,RO,上古世紀。（圖／記者姜國輝攝）

來到忠孝復興轉乘通道，滿版的華航直飛西雅圖7/14正式啟航超吸睛，再搭配讓人想一秒出國的西雅圖影片，好想直接把機票買下去，搭乘南港展覽館手扶梯時，彷彿進入AI世界，進入車廂映入眼簾也是滿滿的Intel，最新第六代Intel Xeon處理器有卓越核心密度、最快記憶體和內建AI加速器，釋放全新AI體驗引領世代。

▲▼板南線,忠孝復興站,RO,華航。（圖／記者姜國輝攝）

▲來到忠孝復興轉乘通道，滿版的「華航直飛西雅圖」7/14正式啟航超吸睛。

▲▼板南線,南港展覽館站,INTEL,創意專車。（圖／記者姜國輝攝）

▲搭乘南港展覽館手扶梯時，彷彿進入AI世界，最新第六代Intel Xeon釋放全新AI體驗引領世代。

夏日板南線車廂也會化身UNIQLO AIRism涼感列車，從地板、手拉環、到天花板，全部換成藍色涼感包裝，更將AIRism速乾、柔滑、涼感三款涼感布料，放入手拉環中，讓乘客在搭乘的過程當中，可以直接觸摸體驗，許多乘客驚呼「好特別！」

▲北捷。（圖／家外提供）

▲▼板南線車廂化身UNIQLO AIRism涼感列車，從地板、手拉環、到天花板，全部換成藍色涼感包裝。

▲北捷。（圖／家外提供）

搭乘淡信線的乘客要注意了，小心會遇見怪獸襲擊，原來是夏日知名彩妝品牌KATE，推出怪獸級持色唇膏全新3色，不沾杯、不掉色，讓你美美度過整個夏日，踏上不同捷運車廂給你不同驚喜，搭乘捷運時，也可以遇見真愛，掃QRcode下載LEMO，讓北捷成為你的月老，在今年夏天順利脫單。

▲▼淡水信義線,中山站,KATE。（圖／記者姜國輝攝）

▲夏日知名彩妝品牌KATE，推出怪獸級持色唇膏全新3色。

在忠孝新生月台層，抬頭就能看到，日本頂級廚具品牌Clean up，結合實用又美觀的高品質設計，受到許多消費者的喜愛，在生活中玩得開心，也要做個精明的消費者，星展銀行的「星展everyday威士御璽卡」全新登場，日常消費回饋無上限，刷Netflix、YT更享10倍回饋，許多地方的公車亭，也披上星展紅色衣服，應援卡友日常生活超給力。

▲▼板南線,市政府站,RO,ALLIE,星展銀行,科明儀器。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星展銀行的「星展everyday威士御璽卡」全新登場，在北捷和公車亭成功抓住民眾目光。

▲北捷。（圖／家外提供）

另外，搭乘高鐵時，也能掌握到豐富的新資訊，像是出入口的大型橫式燈箱、大型牆面燈箱、以及連續包柱燈箱等等，用吸睛畫面來抓住旅客眼球，搭乘北捷、公車、和高鐵時，記得多抬頭看看，就能輕鬆掌握夏日全攻略。

▼民眾在搭乘高鐵時，也能掌握到豐富的新資訊。

▲北捷。（圖／家外提供）

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