北捷員工休息室撿到錢包「藏大麻、搖頭丸」　捷運公司回應了

▲台北捷運有員工在休息室發現毒品，警方介入追查了。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪、趙蔡州／台北報導

台北捷運有員工4日在司機休息室休息時，發現休息室有一個遺失的零錢包，打開後裡面竟藏有大麻、搖頭丸等毒品及吸食器，捷運警察隊目前已介入調查。對此，台北捷運公司14日表示，公司會全力配合警方調查，事件調查期間已暫停當事人執行列車運轉職務。

台北警察局捷運警察隊表示，北捷有員工4日晚間10點在捷運南勢角車班休息室內撿到一個錢包，不料清點內容物時發現裡面疑似有毒品，嚇得趕緊通報捷運警察隊派人處理，員警檢查後確認錢包內放有二級毒品大麻草（不足1公克）、搖頭丸2顆及玻璃球1顆（吸食器），經以毒品檢驗包檢測為陽性反應。

警方現已查扣相關證物送往鑑識中心採證及交通部民航局醫務中心鑑析中，並同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。

針對休息室發現毒品事件，台北捷運公司表示，收到員工通報後已立即報警處理，後續會全力配合警方調查、查清楚該物品來源，也強調公司為了確保行車安全，針對行車人員會定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，還有其他嚴格管理機制，本次事件調查期間已暫停當事人執行列車運轉職務。