快訊／北捷司機休息室驚傳藏毒！當事員工尿檢結果出爐

記者陸運陞、黃資真／台北報導

台北捷運4日驚傳南勢角站司機休息室中發現一個裝有大麻、搖頭丸以及吸食器的零錢包，而行車專員表示是巡車時拾獲，非自身持有，今(15日)上午北捷澄清，將當事人採集尿液送檢後，確認毒品反應為陰性，無毒駕情事。

▲北捷司機休息室驚見毒品零錢包，北捷公司15日上午10時召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝，下同）

捷運公司回應全文如下：

有關外界關心員工休息室拾獲毒品一案，臺北捷運公司接獲通報後已立即報警處理，目前全力配合警方釐清該物品來源。本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉的職務，以確保行車安全，並於7月8日向全體同仁公開發布宣導工作紀律，嚴正表達公司反毒的立場。

本月4日，南勢角車班休息室拾獲零錢包一只，經清點內容物時發現有毒品，遂通知捷運警察隊派員前往處理。捷運警察會同轄區刑事組員警前往南勢角車班了解，經詢問可能使用該空間員工後，有一名行車專員表示係其於南勢角列車內巡車時所拾獲，但因個人作業疏失將其置於休息室。事件發生後，已向當事人採集尿液送檢，經榮總回覆尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。

本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，針對本次事件，另已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

臺北捷運公司再次重申，本公司一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，本次事件即秉持毋枉毋縱精神立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相，若經查獲係同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置。