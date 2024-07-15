　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北捷司機休息室驚傳藏毒！當事員工尿檢結果出爐

記者陸運陞、黃資真／台北報導

台北捷運4日驚傳南勢角站司機休息室中發現一個裝有大麻、搖頭丸以及吸食器的零錢包，而行車專員表示是巡車時拾獲，非自身持有，今(15日)上午北捷澄清，將當事人採集尿液送檢後，確認毒品反應為陰性，無毒駕情事。

▲北捷司機休息室驚見毒品零錢包，北捷公司15日上午10時召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲北捷司機休息室驚見毒品零錢包，北捷公司15日上午10時召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝，下同）

捷運公司回應全文如下：

有關外界關心員工休息室拾獲毒品一案，臺北捷運公司接獲通報後已立即報警處理，目前全力配合警方釐清該物品來源。本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉的職務，以確保行車安全，並於7月8日向全體同仁公開發布宣導工作紀律，嚴正表達公司反毒的立場。

本月4日，南勢角車班休息室拾獲零錢包一只，經清點內容物時發現有毒品，遂通知捷運警察隊派員前往處理。捷運警察會同轄區刑事組員警前往南勢角車班了解，經詢問可能使用該空間員工後，有一名行車專員表示係其於南勢角列車內巡車時所拾獲，但因個人作業疏失將其置於休息室。事件發生後，已向當事人採集尿液送檢，經榮總回覆尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。

本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，針對本次事件，另已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

臺北捷運公司再次重申，本公司一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，本次事件即秉持毋枉毋縱精神立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相，若經查獲係同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置。

ET快訊
勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

更多熱門

相關新聞

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！

台北捷運有員工日前在休息室內發現一個零錢包，裡面竟裝有大麻、搖頭丸等毒品以及吸食器，捷運警察隊獲報後，隨即展開調查。北捷說明事件發生時序，表示事件發生後已立即請警方協助調查，針對該司機員也在案發後立即暫停其勤務。

82歲翁倒乾涸溪床125hrs　老天落水奇蹟獲救

82歲翁倒乾涸溪床125hrs　老天落水奇蹟獲救

北捷員工休息室撿到毒品！警今早傳喚涉案司機

北捷員工休息室撿到毒品！警今早傳喚涉案司機

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

關鍵字：

北捷毒品尿液司機影音

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面