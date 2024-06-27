光Help不夠！固邦應調整為榮邦　林佳龍：要讓世界看到Taiwan can lead

▲外交部長林佳龍：要讓世界看到「Taiwan can lead」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者陳弘修／台北報導

外交部長林佳龍27日表示，他昨天在主持國合會董事會時，分享總統賴清德提出的「台灣新世界，世界新台灣」理念，以及透過價值外交、經貿外交與同盟外交的路線，希望讓台灣走向世界，成為「經濟日不落國」。林佳龍強調，現在是台灣最好的時機，應該調整思維與策略，從過去「固邦」調整為「榮邦」，讓世界看見「Taiwan can lead」。

國合會的全名為「TaiwanICDF財團法人國際合作發展基金會」，是由政府在1996年設立，外交部長為當然董事長，該基金會主要目的是期盼運用台灣的優勢產業技術，協助友我國家，進行各項技術合作及能力建構，例如：環境、公衛醫療、農業、教育及資通訊等領域，並將台灣的成功經驗複製到不同國家，讓台灣為世界做出貢獻。

林佳龍27日晚間在臉書發文中也指出，，他在昨天主持第110次董事會議時已明白揭櫫總統賴清德的「台灣新世界，世界新台灣」理念與外交策略路線。

林佳龍指出，外交部除了透過駐各國辦事處鞏固邦交國情誼，積極與理念相近國家交朋友，多年來，台灣也運用公私協力方式，協助友好或開發中國家進行不同領域的發展計畫，為遭受天災的國家及國際難民提共人道救援，或透過投資融資、技術合作及國際教育訓練等方式協助，「未來我希望能通過公私協作機制，進一步擴大台灣ODA能量，不僅能協助提升社會ESG量能，也能提升Taiwan can help的力量」。

林佳龍以去年陪同賴清德出訪巴拉圭為例表示，在實地了解婦女賦權計畫在當地的推行狀況的同時，他也一起體驗手作巴拉圭國民小吃－起粑麵包（Chipa），留下深刻且溫暖的印象。

林佳龍強調，現在是台灣最好的時機，未來，相關合作計畫，我們應該調整思維與策略，從過去「固邦」調整為「榮邦」；以區域示範型計畫為推動方向，讓友邦與台灣共同在世界發光發熱，不僅讓台灣世界好，更能夠讓世界看見Taiwan can lead。