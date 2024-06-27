人肉做成漢堡排！「食童狂魔」廣邀人聚餐　鄰居悚：吞下去幫滅證

▲美國一名「食童魔」，廣邀鄰居來家中烤肉野餐，並提供以兒童製成的漢堡肉或餡餅食用。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸雲南省在2012年發生一起駭人聽聞的事件，兇手居然把了受害者的肉醃製成臘肉吃掉，還把受害者的眼睛挖出來泡酒喝，甚至把多餘的肉拿到市場上賣掉，當別人問這是什麼肉時，他說是鴕鳥肉；無獨有偶，在美國則是有一名「食童魔」，當他邀約鄰居來家中烤肉野餐時，居然提供以兒童製成的餡餅或漢堡肉食用，據鄰居表示，這些肉品「有一種特殊的味道」。

據《每日星報》報導，這名叫做納撒尼爾巴爾喬納（Nathaniel Bar-Jonah）的男子，是一名兒童綁架犯和殺人犯，1999年他舉辦了多次夏季烤肉活動，期間他提供的食物包括肉餡餅、漢堡、砂鍋菜和肉醬義大利麵等。據受邀的鄰居表示，這些菜的肉都有一種特殊的味道，不過這位食童魔僅表示，他用的是鹿肉。

未料隔年，納撒尼爾遭警方以綁架犯身分被逮，員警在他家裡發現了幾份食譜，標題甚至寫著像是「小男孩餡餅」，除此之外，警方還在他的冰箱內發現有兒童被肢解的身體部位，證實他的烤肉趴上的肉品，都是兒童的肉。

得知真相的鄰居嚇傻表示，納撒尼爾提供的肉品嚐起來令人作嘔，當時他聲稱是自己以獵殺、屠宰的鹿肉所製成的，沒想到如今卻發現吞下了人肉，相當懊悔。

▲納撒尼爾詳細紀錄他如何折磨這些兒童並吃掉他們的情況。（圖／翻攝自X）

根據報導，納撒尼爾於1957年出生在麻州的伍斯特，據他家鄉的鄰居表示，在納撒尼爾7歲的時候，就曾見過他會狂抓自己的傷口並吸著傷口的血，據《太陽報》指出，這名食童魔在幼年時就展現出「永不滿足的胃口」。

另外，早在20世紀70年代，納撒尼爾就曾涉嫌綁架並性侵犯一名10歲的女孩，接下來的20年，他還被指控假扮成員警，引誘孩童到他家進行侵犯；1996年，蒙大拿州當時有一名叫查克里薛西斯拉姆齊(Zachary XerxesRamsay)的學生在上學途中失蹤，報導稱，拉姆齊失蹤時，這名食童魔正在當地的空軍基地廚房兼職，外界猜測，納撒尼爾把這名學童的遺體烹飪後，餵食給基地的同事們，藉此滅證。另外，附近的肉舖店家也表示，當時大約有一個月的時間，沒見過納撒尼爾來買肉品。

報導還引述聯邦調查局（FBI）探員說法，他們在這名食童魔家中發現了一些筆記本，其中有納撒尼爾紀錄如何折磨這些兒童並吃掉他們的情況，而他也因此被控綁架、嚴重傷害和性侵兒童等罪名被判處130年監禁，不得假釋。而這名食童魔也在2008年死於獄中，近日這起「食童狂魔」殺人的過程才被披露。





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