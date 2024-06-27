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哭慘！4歲男童校外教學「被全班丟包」　躲回廁所哭近1小時

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童從廁所出來時，發現老師和同學們都不見了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

英國蘇格蘭1所幼兒園發生離譜疏失，3名教師在校外教學時，竟忘了4歲男童卡森（Carson Morhulec）還在上廁所，直接帶全班離開動物園，嚇得小解完走出廁所的卡森以為「被全班丟包」，在廁所狂哭至少40分鐘才被園區員工發現。

據《每日郵報》報導，鄧莫爾幼兒園（Dunmore Nursery）在當地時間21日，由3名老師帶領9位學生到蘇格蘭鹿中心（ScottishDeer Centre）進行校外教學。老師們在一行人離開前，要求所有學生先上廁所，卻發生丟包意外。

卡森的母親克萊爾（Clare Hodge）表示，排在隊伍最後的兒子從廁所出來時，發現老師、同學們全都不見，「他以為大家都在躲著他」，在廁所狂哭40分鐘，才被帶到園區辦公室，園區甚至出面把卡森送回家。

克萊爾指控，3名老師點名的方式居然是問：「大家都在不在？」根本沒照規範進行2次點名確認，3：1的高師生比更是形同虛設，老師們直到離開動物園收到學校通知，才發現卡森不在車上。

對此，相關部門及議會證實將展開調查與嚴肅看待此事，克萊爾也稱，當她得知兒子被丟在陌生的地方長達40分鐘時，「腦海裡浮現許多不真實的不安情景」，要求相關單位徹查疏失。

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