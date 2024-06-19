阿里山林鐵中斷15年「7月初全線修復通車」　林業署出書記錄

▲林業署出版專書記錄阿里山林鐵故事。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

歷經兩次颱風重創，中斷15年的阿里山林業鐵路，經過長年重建已全線修復完成，林業及自然保育署將林鐵修復歷程與鐵道故事編撰成書，今舉行新書發表會。林業署長林華慶表示，全長71.6公里的阿里山林鐵已修復完成，待通過交通部履勘後，預計7月初正式全線恢復通車。

林業保育署今舉行《2421m的迴聲─阿里山林鐵全線紀行》新書發表會，書中從阿里山林鐵起站北門車站出發，沿著阿里山鐵路登高2421公尺，經由一站一站的故事脈絡，書寫出森林鐵路從平地到山區的載運歷史、帶動的經濟發展，以及居民和旅客的人文記事，也記錄重建歷程。另出版英文和日文版，讓海外鐵道迷方便閱讀阿里山林鐵之美。

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《2421m的迴聲─阿里山林鐵全線紀行》是由任職林鐵及文資處的管理師吳明瀚執筆，有別於阿里山林鐵相關著作以鐵道工法、技術和歷史為主題，吳明瀚以圖文畫報方式講述阿里山林鐵沿線的生活寫照與近年蛻變的過程，記錄小站的歷史與變遷、火車與地景的關連、人與土地的故事，細膩描繪居民、旅人和鐵道職人的人物故事。

▲阿里山林鐵將在7月初恢復全線通車。（圖／記者楊惠琪攝）

林華慶說，該書以5個章節、7個故事、21個車站架構，專書記錄阿里山的美好，也見證從2020年起林業署推動阿里山軸帶重塑計畫的成果。至於通車期程，林華慶表示，全線已經修復完成，已報請交通部履勘，現正籌備通車典禮，預計最快7月初正式全線通車，家長可規劃暑假到阿里山出遊。

阿里山林業鐵路自2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，當年9月卻又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42 號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌，目前僅能從嘉義火車站行駛至十字路站，距離終點站阿里山車站還有16公里，旅客須轉乘接駁車才能抵達阿里山國家森林遊樂園區。

