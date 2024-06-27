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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「海底撈美甲」取消免費？部分門市收費　官方：滿足顧客需求

▲海底撈的免費美甲服務一直以來都吸引不少顧客。（圖／翻攝自小紅書）

▲海底撈的免費美甲服務一直以來都吸引不少顧客。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

山西一名女子26日至一海底撈門市用餐順便享受美甲服務。她曬出該門市的美甲價目表並表示，一直以來免費的海底撈美甲竟開始收費了，最貴的要69元（人民幣，下同，約台幣312元）。海底撈客服對此回應，是為了滿足消費者的個人需求。

▲網友在海底撈做的美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友在海底撈做的美甲。（圖／翻攝自小紅書）

據《新浪新聞》報導，該名女子表示，「色板上所有的色無論疊塗還是跳色都是不收費的，手繪都要收費（包括點點），我這邊是這樣，不知道其他門市手繪收不收費，其他網友說她們那裡還不收，但是我覺得只是實施時間早晚問題，最後都會統一收費的。」

▲該女子曬出的美甲價目表。（圖／翻攝自小紅書）

▲該女子曬出的美甲價目表。（圖／翻攝自小紅書）

她還補充，海底撈的美甲服務還增加了「建構和貼鑽、卸甲」，但也都需要收費。

根據該女子上傳的照片顯示，純色美甲、手部不收費，貼鑽、甲片、穿戴甲、花式收費標準包含6個價位，其中，最高69元或2000撈幣包含卸甲、貼鑽、甲片和建構，最低9.9元（約台幣44元）或200撈幣包含穿戴甲。

海底撈官方客服27日表示，「並未完全統一取消免費美甲，這家店是為滿足顧客個人化需求，每家店情況不一樣，具體以門市為準。」

▲▼海底撈美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼其他海底撈門市的美甲價目表。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼海底撈美甲。（圖／翻攝自小紅書）

海底撈品牌以多種服務廣為人知，其中包含「免費美甲」。相關貼文引起熱議，不少人貼出其他海底撈門市的美甲價目表，每家店收費標準不一，其中一家成都門市最貴的價格為138元（約台幣624元）。

不少網友對此吐槽，部分店家的收費價格高於普遍的美甲店，還非專業美甲師，甚至有海底撈店員表示，「店內所謂的美甲師都是服務生，抓來隨便學一下，不會弄傷客人就上崗了。」還有人認為，海底撈應專注提升餐點的品質，而非加強這些附加服務。

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