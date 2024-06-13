不讓「佔位仔」停到爽　臺灣工藝文化園區停車場要收費了

▲工藝中心「臺灣工藝文化園區」停車場將啟動收費制度。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於草屯鎮的國立臺灣工藝研究發展中心所屬「臺灣工藝文化園區」，設有停車場提供參訪遊客使用，因時常發民眾車輛長久占用現象，工藝中心為提高停車周轉率，因應草屯鎮公所將於7月8日起實施路邊暨戶外停車場收費制度，園區停車場後續亦將啟動收費制度，落實使用者付費、進行停車位流量管制。

臺灣工藝文化園區佔地約6公頃，整體園區四周採無圍籬開放式管理，相較於一般博物館或對外服務場多為僅開放一處出入口，園區減少隔閡與距離感，如同民眾家中後花園，也是該園區最大特色；不過位處草屯鎮中山公園旁的園區停車場，過去因免收費，常遭貪小便宜的車主久佔。

工藝中心表示，已於5月31日辦理之「臺灣工藝文化園區」停車場維護管理研商會議，邀集南投縣政府、交通管理所、草屯鎮公所、草屯警分局中正派出所等相關單位代表出席，針對停車場管理等方式，共識決議實施使用者付費制度，讓有限的公共停車資源能有效合理運用。

中心指出，將待停車場收費設施及收費制度完備後，另行收費實施日期及方式；目前籌備期間為便利參觀遊客使用，自6月17日起配合園區館舍開放時間進行管制作業：自上午8時30分至下午5時30分以外的非館舍開放時間，將實施管制，敬請民眾配合辦理，共同維護園區停車秩序及參觀品質。