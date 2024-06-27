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一圖秒懂鎖管、軟絲、魷魚、烏賊差異　「觸角會吸人」最新鮮

▲農業部粉專圖解鎖管、軟絲、魷魚、烏賊差異。（圖／翻攝農業部臉書）

▲農業部粉專圖解鎖管、軟絲、魷魚、烏賊差異。（圖／翻攝農業部臉書）

記者楊惠琪／台北報導

夏天是鎖管盛產期，也是品嚐軟絲、魷魚、烏賊等頭足類海鮮的最佳賞味期，從夜市的炸魷魚、麵攤的汆燙軟絲、到熱炒店的炒小卷等，都可見到頭足類海鮮身影，但民眾走進菜市場，卻經常軟絲、魷魚分不清。農業部在臉書粉專圖解，以鰭、內骨骼、眼睛3大部位，教民眾分辨4種頭足類海鮮的差異。

農業部粉專指出，「鎖管」又稱小卷、小管、透抽、中卷，主要是因為體型大小，而有不同名稱，體型呈現瘦長的圓錐形，所以又稱管魷，體型嬌小（15公分內）的慣稱小卷、小管，菱形的鰭不會超過身體的一半；體型較大（15公分以上）的就是中卷、透抽，菱形的鰭會延伸至身長的一半，吃起來口感厚實。和花枝、烏賊最大不同在於，鎖管體內有半透明的基丁質鞘，可在料理前取出。

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經常以汆燙料理的「軟絲」，體型呈橢圓型，鰭的寬度較大，跟身體幾乎等長，身材較接近烏賊，但身體比烏賊瘦長，鰭也比較偏菱形，體內有跟鎖管一樣半透明的基丁質鞘，所以跟鎖管關係較近。

農業部貼文指出，「魷魚」是頭足類中體型最大，以三角型的尾鰭最好辨識，尾鰭不超過身體的的二分之一，眼睛也沒有透明的眼膜覆蓋。

「烏賊」又稱為花枝、墨魚，最大特色是體內有一片白白的、類似衝浪板碳酸鈣質的殼；而身體呈橢圓、體型比軟絲略大，兩側的鰭像裙襬一樣圍繞整個身軀。

農業部也提供選購時的4個訣竅，最基本的就是看眼睛，眼睛清澈代表新鮮，若是出現白白的狀態，則較不新鮮；也可摸摸觸角，若是活的頭足類水產，用手摸觸角時就會被吸住或捲住手指；或是摸摸表皮，新鮮的表皮完整，會帶有粘液，避免挑選表皮破損或偏白者；最後就是觀察內骨骼，頭足類體內會有內骨骼（章魚除外），可摸摸看內骨骼是否完整，勿挑選內骨骼外露或是斷掉者，可能較不新鮮。

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