美軍援台擬「地獄戰略」對付解放軍　陸國防部：自己做好下地獄準備

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

外國媒體日前披露，新任美國印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）提出名「地獄景象」戰略，讓解放軍產生傷害，爭取協防台灣的時間。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日回應指出，「那些叫囂把別人家園變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。」

吳謙指出，美方一些人為了「以台制華」，不惜把台灣海峽變成人間地獄，極為喪心病狂，這也再次證明「台獨」份子妄想「倚美謀獨」，終難逃棋子變棄子。

吳謙說，「台灣屬於中國，中國不容分裂」，在捍衛國家主權和領土完整，反擊外部勢力干涉方面，中國人民解放軍一向是敢打硬、敢打仗勝仗，對於別人的威脅和動作，我們從來不吃這一套。

《華盛頓郵報》日前披露，新任美國印太總部司令帕帕羅（Samuel Paparo）提出名為「地獄景象」的戰略，計劃以數千架無人武器，造成中共解放軍難以估計的「最大傷害」，爭取協防台灣的時間。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨26日痛批，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方一些反華勢力此前炒作「毀滅台灣計劃」，現在又鼓譟將台海變成「地獄」，傳遞出十分危險的信號，充分暴露美方為維護其自身利益不惜毀滅台灣的真實意圖。

朱鳳蓮痛批，「美國在哪裡拱火，哪裡的民眾就要遭殃。」我們堅決反對任何外部勢力介入台灣問題。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局。