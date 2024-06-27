中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

▲中共解放軍最新軍事動態。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部27日公布26日清晨至27日清晨，最新中共解放軍軍事動態，偵獲共機35架次，共艦7艘次；而航跡圖也畫滿紅框，除了在海峽中線、西南空域、基隆外海之外，另有4架次無人機與輔戰機，從西南方繞過鵝鑾鼻，繞行至花蓮外海，呈現「四面包圍」的態勢，僅東北部留下一點空隙。

國民黨籍外交國防委員會召委馬文君26日邀請主掌軍令的參謀總長梅家樹到立法院，報告漢光40號演習規劃，這也是台灣軍史上少有參謀總長到立法院的歷史時刻；而當天一早，中共解放軍則派遣多架戰機出海。

國防部27日公布26日清晨6時至27日清晨6時的共軍動態，偵獲共機35架次，其中有33架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域；另也有共艦7艘次。

根據國防部釋出的航跡圖，在基隆外海約145浬處，偵獲1架輔戰機，而在海峽中線附近，則有18架次主、輔戰機與無人機，其中有17架次逾越中線；另外，在西南空域，則偵獲主、輔戰機與無人機12架次。較為特別的是，中共無人機、輔戰機4架次，從西南空域繞行鵝鑾鼻外海，一路飛行至花蓮外海，一度距離鵝鑾鼻最近約43浬。

面對中共軍事襲擾，國防部則運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。