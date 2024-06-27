日本小林紅麴保健品傷腎　業者不聞不問...30人提團體訴訟求償

▲日本小林紅麴爆發傷腎問題，台灣消費者保護協會將提團體訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

日本小林製藥紅麴保健品爆發傷腎問題，在日本已造成5人死亡，台灣則累計至少68例不良反應通報。受害者今(27日)在台灣消費者保護協會陪同下召開記者會，控訴藥商態度消極並對消費者不聞不問。消保會表示，目前已有30多人委託協會提出團體訴訟，若需要跨國提告，也會義不容辭。

日本小林製藥在今年3月突公布，紅麴原料驗出危害消費者身體健康，造成日本當地5人死亡、106例住院。台灣則有2家業者進口該公司原料，消費者也陸續出現不良反應並陸續通報，截至6月14日，消費者通過食藥署已通報超過68例。

▲鄭先生(右)為受害者。（圖／記者許宥孺翻攝）

消費者鄭先生出席記者會時表示，他在網路上購買紅麴保健品，想說吃了降膽固醇，未料吃完後腎絲球過濾率出現異常，上廁所尿尿泡泡變多，他打電話給廠商，業者卻只願全額退費，還叫他去找消保團體。他強調，他並非貪圖鉅額賠償，而是如今身體已出現狀況，希望業者能給出負責任的態度和具體處理方式。

一名消費者陳小姐則透過電話控訴，48歲的丈夫因膽固醇較高，去年吃的紅麴保健食品，原料正是來自日本小林製藥，沒想到吃了7罐，去年底身體感到疲倦、關節疼痛，到高雄長庚就醫，被診斷為慢性腎臟病第3期，擔心未來惡化就得洗腎，而業者起初說願意賠償醫藥費，後來卻沒下文，「我為了先生吃了這個產品一直在醫院與家裡往返，身心疲累」。

▲日本小林製藥紅麴相關保健食品引發風波。（圖／達志影像／美聯社）

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，目前此案已有30多位受害者委由協會協會提出團體訴訟，基於捍衛消費者權益，即使有需要跨國提告，協會義不容辭為消費者努力。徐邦瀚強調，提團體訴訟不需出錢、無須出庭，也不會收到任何法院文書，即使已接受退款也可加入，並由消保團體全權代為處理，將視受害者身體狀況，並出示診斷證明求償30萬至50萬元。

執業律師黃柔雯表示，許多業者認為退款就沒事，但產品吃下肚已造成不可逆的身體傷害，消費者若有意參加團體訴訟，也可一併求償就診費用。提醒消費者必須提供有爭議產品實物或空瓶，以及購買證明，再填寫小林紅麴團訟申請書，收件自即日起至7月31日止，郵寄者以郵戳為憑。