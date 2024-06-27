遺憾！才勸寵物店老闆和2樓調解　里長曝他壓力大到要吃安眠藥

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡，警方封鎖現場調查。（圖／記者張君豪攝）



記者吳佩蓁／台北報導

北市內湖區星雲街一名寵物店老闆，疑似因2樓屋主失聯，無法取得寵物住宿營業登記，遲遲無法開業，他扛不住龐大經濟壓力，昨（26日）在店內輕生。紫星里長謝佳惠受訪表示，寵物店老闆砸了4、500萬裝潢，因一直無法與2樓屋主達成共識，壓力大到天天酗酒，原本雙方要開調解委員會解決，怎料調解會還沒召開就發生憾事。

謝佳惠說，寵物店老闆為了開店花了4、500萬，已經取得寵物美容、零售等執照，寵物住宿則需要整棟樓住戶一致同意才能申請營業登記，但因2樓不願簽同意書，導致寵物店一直無法合法開業，每個月店租、人事成本等龐大支出讓老闆喘不過氣，他壓力大到每天酗酒、吃安眠藥，謝佳惠建議他上調解委員會解決，怎料調解委員會還沒召開就發生憾事。

里長表示，1樓寵物店老闆娘告訴她，當初2樓屋主說如果幫忙修繕陽台，就會考慮簽同意書，但1樓付錢找人修繕好後，2樓仍堅持不簽同意書，雙方溝通好幾個月仍無法達成共識，後來2樓屋主夫妻搬到別處，一直不願再出面處理這件事，現在住在2樓的屋主女兒態度也很消極；她表示，1樓寵物店老闆娘明天將出面對媒體說明。

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