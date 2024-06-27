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社會 社會焦點 保障人權

導師一句「你沒用」…中捷男黑化成魔鬼！見白鞋染紅：地獄結束了

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

中捷5月21日爆發隨機砍人案，就讀高雄某醫專的洪嫌(20歲)當天持刀搭上捷運，並揮刀砍傷乘客，幸遭英勇的長髮哥以及其他乘客順利制止，未造成死亡。據了解，洪嫌開庭時透露，求學時期因護專班導師的一句「你沒用」而黑化，還曾傳訊給導師「還有機會的話，我第一個一定是找你」。檢方認為洪犯行重大，依殺人未遂罪將其起訴，並建請法院從重量刑。

▲▼ 中捷砍人，洪姓嫌犯移送 。（圖／記者許權毅攝）

▲洪嫌犯下中捷隨機砍人案，遭檢方依殺人未遂罪嫌起訴。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署昨(26日)宣布偵結中捷隨機砍人案，據調查，洪嫌因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，預謀隨機殺人，稱要「讓全國民眾看到自己」，並挑選北捷鄭捷殺人案10周年的日子動手，除了預先買好刀具外，案發前2天還搭車北上，入住台中某旅館，期間更以「衛生紙包麥脆雞」，模擬刀具砍人手感。

檢方還查出，洪嫌在案發當天上午10點22分還曾傳訊給導師，稱「「老師，謝謝你那天返校說的話，我現在懂了，假設還有機會的話，我第一個一定是『找你』」。導師收到訊息後一頭霧水，直到洪男落網後才坦言，該則簡訊的意思是「下一個要殺的就是導師」，但也稱這是較激進的說法。

據悉，洪嫌在接押庭中指出，他自認為性格善良，但該名導師在求學期間曾因故指責他「沒有用」，成為壓垮他心靈的最後一根稻草，因此選擇「黑化」，從天使轉變走上魔鬼的道路，因此才會再作案前傳訊「第一個找你」宣洩憤怒。

洪嫌還稱，做案前自己非常緊張，吞了兩大把安眠藥，還因沒搭過中捷而錯過班車，但很確定自己要選擇「一站內揮刀」，是因為怕傷害太多無辜民眾；當時洪嫌進到車廂亮刀後，聽到有人大喊「你要幹什麼？」隨即有乘客開始往後跑，自己就隨機選擇沒跑的乘客揮刀，但有避開要害部位，瞄準手臂處揮刀。

洪嫌說，當時他手中握刀，雖然看起來兇狠，但其實內心很害怕，尤其是與長髮哥近身肉搏時，隨後2人拉扯間劃傷長髮哥臉部，當他見到自己白鞋染紅後，視線才逐漸模糊，稱「這個地獄終於結束了。」

▼洪嫌自覺求學時期因導師一句「你沒用」而黑化。（圖／資料照）

▲▼洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

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