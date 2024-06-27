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台電推新節電政策　國民黨團轟「智障政策」：缺電到跟人民搶

▲▼國民黨立法院黨團召開 住宅區自願斷電方案啟動 搶電共和國正式成立 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團召開「住宅區自願斷電方案啟動 搶電共和國正式成立」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台電日前推出住商節電試辦計畫，只要參與試辦方案且每月節能達2度以上，除可享48元固定電費減免，每省一度可額外享10元電費優惠。國民黨團今（27日）召開記者會質疑，經濟部口口聲聲說台灣不缺電，卻將核三除役後的供電缺口，腦筋動到家戶用電上，甚至讓麥寮燃煤電廠延役，拿雲林人的肺來填補缺電的事實，是「智障方案」嗎？提醒賴清德總統，好好重新面對、檢討能源政策。

書記長洪孟楷問民進黨政府，台灣到底缺不缺電？台灣的能源是否如此捉襟見肘？導致於回頭跟家戶用電來搶電？台電6月17日推出「住商自動需量反應試辦方案」，從今年7月1日到11月30日止，每日下午2時至10時。參與用戶當月抑低度數總和大於2度者，該用戶可獲得「固定電費扣減每月48元」及「流動電費扣減每度10元」。台電還規定，每月執行次數不超過16次，且每日以2次為限，台電可以無條件執行4次。

洪孟楷指出，實施日期正好是核三廠除役之後，實施時段也是每天最熱，用電最高峰的時候，且橫跨日落之後光電無法供電時段。如果台電有需求電力，可以遠端遙控申請用戶降低用電或停止供電。洪孟楷強調，國人不反對節電，但國人拒絕為民進黨錯誤的能源政策背書，過去台電要調度用電，都以用電大戶為主，現在竟要動到家戶用電。請問，這不是缺電？什麼才是缺電？

洪孟楷質疑，難道現在供電吃緊、拮据到必須動到家戶用電的慘況嗎？有網友就酸說，「台電固定電費扣減每月48元，那麼能不能我每月多給台電48元，保證不停電、不跳電？提供正常、乾淨的電？」

▲▼國民黨立法院黨團召開 住宅區自願斷電方案啟動 搶電共和國正式成立 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長許宇甄表示，經濟部長郭智輝說，不用每個房間都裝冷氣，這跟晉惠帝「何不食肉糜」是同等級的智慧。光是台南光電弊案就圖利廠商91億元，如果能夠查出幾個光電弊案，台電豈不是能夠省更多？台電推出的是「智慧方案」？還是「智障方案」？根據經濟部能源署資料，我國2023年電力消費2756.89億度，工業部門消費1524.93億度（占55.31%），換句話說，應該跟工業部門買電才能真正省電，怎麼會動家戶用電？

副書記長張嘉郡表示，台電啟動自動斷電方案，還敢說台灣不缺電？外媒都曾經報導過台灣正面臨著能源短缺的問題，輝達執行長黃仁勳也點出「能源問題是最大挑戰」。在今年4月15日電力備載容量只剩下3%，為何經濟部還要粉飾太平？一再宣稱不缺電？難道缺電已經是民進黨政府不能說的秘密？

藍委牛煦庭表示，台電推出的住商節電試辦計畫，相信初衷是為了鼓勵國人節電，國民黨團也贊成，但是所謂「需量反應」，理應是台電調度電力最後手段，且都先以用電大戶著手，才能夠短時間取得大量電力平緩電力調度。但台電顯然在錯誤的能源政策指導下，把需量反應變成常態，將供電不足調度的問題，伸向家戶用電。

牛煦庭指出，台電應該說清楚，企業和家戶以需量反應方式，真的能解決缺電的問題嗎？台電必須拿出去年度與今年度各月同期跳電次數比較表，讓國人看看供電政策是成功？還是失敗？今年前半年來，台灣各地跳電次數越來越多，範圍也越來越廣，賴政府終究還是要正視錯誤的能源政策，呼籲民進黨團在未來修《電業法》時能夠起義來歸，共同為台灣AI產業缺電的問題盡一份心力。

▲▼國民黨立法院黨團召開 住宅區自願斷電方案啟動 搶電共和國正式成立 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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