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社會 社會焦點 保障人權

快訊／遭錯認是通緝犯引警民互毆　特戰老兵獲無罪！員警判刑

▲▼台灣司法改革會在新北地院三重警傷害及強制罪判決後開記者會，黃姓被害人 。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃姓特戰老兵不服被警員誤認成通緝犯打傷逮捕，還被起訴涉犯傷害罪嫌，今獲判無罪。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

新北市三重警分局翁姓警員前年（2022年）穿便衣抓通緝犯，誤認走路經過的黃姓特戰老兵是目標，上前搭肩盤問與黃男爆發扭打，黃男並踹踢試圖支援的江姓警員，3人都掛彩，事後發現是1場抓錯人的烏龍，但警民互告，黃、翁各被涉犯傷害、公然侮辱等罪嫌起訴，新北地院審結，今（25日）判黃男無罪，翁警傷害罪判5月，強制罪判10天。可上訴。

▲▼台灣司法改革會在新北地院三重警傷害及強制罪判決後開記者會 。（圖／記者陳以昇攝）

本案發生於2022年9月20日，時任三重警分局永福派出所警員的翁男，穿便衣在轄區後竹圍街175巷守株待兔李姓通緝犯，當晚8點多，住在附近的黃男走路經過李男停放的機車旁，翁男覺得黃男體型很像李男，上前搭住黃男肩膀盤問。

▲▼傷勢。（圖／民眾提供）

▲黃姓特戰老兵被警員誤認成通緝犯，在雙方肢體衝突中掛彩。（圖／資料照）

黃男是退伍特戰傘兵，當下以為遇到混混找麻煩，本能還手抵抗，卻加深翁男誤認黃男就是目標、企圖強力逮捕，雙方互抱拉扯，黃男過肩摔將翁男撂倒在地，翁男大聲向一同埋伏的江姓便衣同事呼救，江男試圖拉開2人，冷不防被黃男踢中胸口。

3人混戰都掛彩，翁、江費盡九牛二虎之力，才壓制住黃男，另2位制服警員趕來把黃男上銬押回派出所調查，赫然發現抓錯人鬧出大烏龍。

任職國立師大附中駐衛警的黃男事後上網po文與開記者會，痛批「惡警傷人」，並怒控4位警員涉犯傷害等罪嫌，翁男反告黃男涉嫌傷害，更引發輿論關注。

▲▼特戰老兵黃連順被三重警方誤認成通緝犯打傷逮捕，他不服被檢方起訴傷害罪嫌，20日到法務部抗議。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃姓特戰老兵不服被警員誤認成通緝犯打傷逮捕，還被起訴涉犯傷害罪嫌，曾帶大字報到法務部抗議。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方勘驗事發現場監視畫面，認為翁男執勤雖認錯人，但黃男沒逃離、呼救與質問，而是抓著翁男扭打、過肩摔並跨坐翁男身上狂揍，有傷人意圖，據此起訴黃男涉犯傷害罪嫌。

檢方另認為翁男在黃男被壓制已無反抗之際，卻對黃男揮拳、朝臉部噴辣椒水，又辱罵黃男三字經，並強拉黃男到派出所廁所裡沖洗遭辣椒水噴濺的眼睛，據此起訴翁男涉犯公務員假借職務機會傷害、公然侮辱與強制等罪嫌，另3位警員獲不起訴。

黃男自認無辜，出庭不認罪，曾帶貼滿自身傷勢照片的大字報，到法務部大樓前抗議「天理何在」，聲稱翁男沒出示證件、一臉凶神惡煞靠過來就動手，他以為對方是混混，因8旬老父就站他後面，他不敢還手，只能不停告訴翁男「你認錯人」，但對方不聽、拚命的打。

黃男不服被起訴與翁男「互毆」，批檢方「知道什麼叫做『互毆』嗎？國文老師會哭啊！你打我我打你，才叫互毆，我從頭防禦到尾！」黃男自稱當下求對方有話好好講，並自報姓名、上班地點，住家位置，證件就在口袋裡，「我這樣的人，有還手的話，會是這樣子嗎？」

全案今日下午4時宣判，黃姓民眾無罪；翁姓員警假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，處有期徒刑5月；又公務員假借職務上之權力、機會故意犯強制罪，處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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