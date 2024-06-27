愛爸陳屍寵物店無人知！群狗一早哀鳴狂吠　女友聞聲下樓驚見悲劇



▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡，警方封鎖現場調查。（圖說下同／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

26日7時許北市內湖區星雲街發生一男子死亡案件，警方獲報到場，當時報案人在家中聽到樓下狗吠聲不斷，下樓查看才發現47歲同居人在一樓身亡、已經氣絕多時，警方依規定通報鑑識人員及地檢署，並封鎖現場採證，全案並已報驗完成。

有民眾在社群軟體上留言，指出死者經營寵物美容店，日前因開店徵求整棟樓層和左右鄰居同意，期間有先幫鄰居墊付修理陽台費用，但事後要求維修住家環境的鄰居卻失聯，鄰居研判寵物店老闆可能因開店及墊付裝潢費用、經濟壓力過大而輕生。





據了解，死者相當有愛心，店內營救不少流浪貓狗，死者也因為太愛毛小孩才會決定要開寵物美容店，憾事發生時，店約有8隻狗和多隻貓，而也因為狗群狂吠，死者同居女友聽到聲音驚覺有異，下樓到寵物店查看，卻驚見同居男友已經死亡。

由於男子生前對流浪動物的愛心滿滿，身亡後也引發不少鄰居悼念嘆息；警方初步勘查後發現命案現場並無外力介入，全案依刑事相驗程序報請檢察官相驗。

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