巨蛇「處男產子」生下14條小蛇　爬蟲專家：養蛇50年從沒看過

▲羅納度（左）處男產子生下14條小蛇。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

英國1條巴西彩虹蚺（Rainbow boa）罕見「孤雄產子」卵胎生產下14條小蛇，震驚飼養牠的英國樸茨茅夫市立學院（City of PortsmouthCollege）師生。

據《太陽報》報導，這條6英尺（約183公分）長、研判已有13歲的巴西彩虹蚺「羅納度」（Ronaldo），日前以自然的無性生殖方式，產下14條沒受精但順利發育的幼蛇。

該校爬行動物專家昆蘭（Peter Quinlan）指出，在他長達50年的養蛇生涯裡，從沒遇過這種情況，且羅納度生產前只是「看起來比平時胖了一點」，任何人都沒想過羅納度其實懷有身孕。

昆蘭也說，他們9年前從皇家防止虐待動物協會（RSPCA）接收羅納度以來，都沒讓羅納度與其他蛇類接觸，獸醫們也都判定牠是雄性，因此當學生例行檢查飼育箱，回報羅納度生下14條幼蛇時，所有人都被嚇壞。

昆蘭坦言，目前還不清楚羅納度處男產子的原因，但這是極為難得的教學與學習經驗，14條小蛇雖然都是牠的複製品，但每條幼蛇的紋路都不太一樣。目前14條幼蛇仍在確定性別，且在校方替牠們找到新家前，都會被飼養在各自獨立的飼育箱中。

此外，由於彩虹蚺平均壽命20年，平均產下15到25條幼蛇，所以羅納度不只是處男產子，還是阿公產子。

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