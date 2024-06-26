鮭魚用煎的犯大忌！專家曝「正確煮法」：錯了營養流失且致癌

▲鮭魚極具營養價值，尤其Omega 3脂肪酸有助擺脫身體發炎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

鮭魚極具營養，包括各種蛋白質、維生素A、B、D和磷、鈣、鐵等礦物質，其中最有價值的就是Omega3脂肪酸，有助擺脫身體發炎，不但能對抗腸道過敏，還能保護心血管、抗憂鬱、預防記憶衰退。不過，營養師提醒，鮭魚忌諱1種烹煮方式，否則可能會導致營養流失，甚至傷害健康。

營養師張益堯向《三立新聞網》透露指出，油品依其脂肪酸成分，主要可分為Omega 3、Omega 6、Omega 9，其中Omega 3可抗發炎、清除血栓、保護眼睛、幫助大腦發育。Omega 3只存在脂肪酸僅存在於深海魚與堅果種子類，尤其亞麻仁籽含量最多。

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張益堯指出，深海魚之中，鮭魚Omega 3含量豐富，但Omega 3最不耐高溫，所以千萬不要用高溫煎鮭魚，不只容易焦黑，還可能產生更多自由基，有害健康，應該以清蒸或水煮來烹調，可保有鮭魚最多的營養成分。

張益堯表示，鮭魚的營養價值高，烹調過程越簡單，越有助於保留原來的營養，全世界最長壽的日本人，就是以生魚片方式食用鮭魚，攝取鮭魚最多的營養成分，因而最有利健康。

事實上，不只有鮭魚才有Omega 3脂肪酸，其他魚類包括鮪魚、鯖魚、秋刀魚、虱目魚等深海魚類，都是富含Omega 3脂肪酸的魚種。

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