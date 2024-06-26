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小學生「看電影竟染菜花」！醫曝座位不要挑這裡：容易幹壞事

有小學生到電影院看電影竟染上菜花。（圖／Pixabay）

▲一名小學生看完電影後竟發現罹患性病。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣人常見的性病之一是「菜花」，九成以上是透過性接觸傳染，不過近期卻有小學生到電影院看電影竟染上菜花，據泌尿科醫師羅詩修和陳偉傑提到，這名小學生曾未有過性行為，卻意外感染性病，推測是到影城看電影時，不小心接觸到前一位客人殘留在座椅上的體液，加上小學生沒洗手而中鏢，建議到電影院看電影最好不要選「這個座位」，因為「方便幹壞事」。

《三立新聞網》報導，兩位泌尿科醫師在節目《奕起聊健康》分享這起案例，當時，這名小學生感覺下體不適，於是到醫院做檢查後發現，自己竟感染了菜花，但小學生從未有過性行為。

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小學生事後回想起感染前，曾到過電影院看電影，推測可能是前一名觀影者感染菜花，但在電影放映熄燈時為了追求刺激，與伴侶互摸私密處歡愉，事後未做好清潔直接摸座椅，導致這名小學生意外接觸到體液，加上沒有洗手，碰觸眼口鼻而中鏢。

泌尿科醫師羅詩修和陳偉傑表示，曾有小學生看電影染菜花，提醒民眾平時要勤洗手。（圖／翻攝自奕起聊健康）

▲泌尿科醫師羅詩修和陳偉傑提醒民眾平時要勤洗手。（圖／翻攝自奕起聊健康）

對此，陳偉傑表示，不只點影院的戲廳內可能染菜花，就連泡湯和使用公廁都要注意，建議民眾若是要泡湯，入池前應該確實清理湯池，並少到環境較髒亂的地方，在公共場所盡量不要亂摸，並記得一定要洗手，因為菜花病毒強韌，附著力很強，就連酒精也不一定見效。

羅詩修還加碼分享自身防護方法，若是要看電影，儘量選擇到較知名且大間的影城，因為影城清潔工作會做得比較仔細，另外，在選擇座位上，盡量挑選前排座位，原因很簡單，「太後排座位比較容易幹壞事」。

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