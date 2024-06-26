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倒數4天！10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

總統府上個月發布《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，從6月30日零點起，併排臨停、開車持手機、公車站10公尺違規停車等，將不開放民眾檢舉。就有網友今日看到系統公告，笑虧「檢舉魔人洗洗睡了！」而話題也掀起熱烈討論，許多人不禁擔憂直呼，「大違停時代來了。」

網友今在PTT貼出截圖，只見公告上列出10項交通違規事項，表示從113年6月30日零時起，將不開放民眾檢舉，內容如下：

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1.駕駛手持行動電話
2.點燃香菸駕駛
3.倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人
4.大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠地位，或促使行人避讓
5.橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車
6.交岔路口、公車站十公尺或消防車出入口五公尺臨時停車
7.併排臨時停車
8.規定禁止臨時停車處所停車
9.交岔路口、公站十公尺或消防車出入口五公尺違規停車
10.在機場、車站、碼頭、學校等或其他公共所出入口或消防栓前停車

▲10項交通違規事項將不得檢舉。（圖／翻攝自PTT）

▲10項交通違規事項將不得檢舉。（圖／翻攝自PTT）

對此，一派人表示，「早該如此，我一直覺得本不該開放檢舉，現在這些項目被限制檢舉也是剛好，檢舉魔人洗洗睡吧」、「有問題可以打電話報警，檢舉魔人可以滾了」、「沒差啊，直接打110叫警察就好」。

不過，更多鄉民吐槽，「違停最大」、「政府：請自行啟動叫囂對戰模式」、「超爽...以後隨便停不用怕囉」、「太爽啦可以到處停車了」、「前三個就算了，後面那些都有危險性捏」、「大違停時代來了，準備好了嗎」、「我要加入違規魔人」、「祝大家行車愉快」。

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