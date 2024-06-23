木曜招牌「一日系列」點閱剩7萬　5年老粉退會員！網：凝聚力沒了

▲《木曜4超玩》主持群。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道《木曜4超玩》去年在員工集體離職後，製作人陳百祥也選擇出走，有網友發現，曾經是YT圈龍頭的木曜4超玩，最近的影片觀看數少得可憐，曾引以為傲的一日系列，一天只有7.7萬次點閱，另外一個頻道《上班不要看 NSFW》也同樣很慘，是否代表一個時代的結束？貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「木曜、上班不要看沒人看，象徵一個時代的結束？」《上班不要看 NSFW》跟《木曜4超玩》是YouTuber以前的兩大龍頭，但現在點閱卻淒淒慘慘，《木曜4超玩》引以為傲的一日系列，最新的一集，一天居然只有7.7萬次點閱。

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木曜自從製作人陳百祥離開後，全明星運動會基本上也停辦了，原PO透露，加了五年木曜的會員，日前點進去看YouTube直播，「除了邰哥，一個都不認識」，很少看到6位主持人合體，原本是會員的他，也退了會員。

至於《上班不要看 NSFW》，他坦言，「走鐘獎聲勢也不如以往」，聽說今年借不到場地，能不能辦成功還是個問題，「搞不好走鐘獎到最後又跟北極一樣開群眾募資，個人蠻期待呱吉，騎到北極的時候宣布解散上班不要看的」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「200多萬訂閱，10萬觀看，真的慘」、「可能大概老闆都有一個想法：我公司是靠我，不是靠你們員工，沒有你們也沒差」、「自從苦無大師就沒看上班不要看了，木曜少了百祥真的變味，現在只看泱泱跟阿部」、「當這節目整天來賓是阿中時，表示根本在硬撐了」、「木曜的直播，現在的形式，我寧願不要直播了，六大的凝聚力早沒了，整個團隊早期給人的向心力也沒了」、「上班不要看就剩那些懷舊，又不肯承認上班不要看走味的鐵粉在看」。

▼《木曜4超玩》舉辦過運動會及演唱會。（圖／翻攝自Facebook／木曜4超玩）

