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社會 社會焦點 保障人權

台中人注意！后豐大橋7月1日起科技執法　全市新增20處

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲后里區三豐路與坊寮路口，7月1日後將有科技執法。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局為提升交通安全，爭取經費規劃在台中市易發生事故的路口，新設置20處科技執法設備，其中，大甲警分局境內的后里區三豐路與坊寮路口（后豐大橋）是設置的地點之一，預計今年7月1日正式啟用。

台中市警局表示，依據本市交通事故統計數據及肇因分析，后里區三豐路三段為聯絡后里區與豐原區交通要道，人車流量極大，屬高肇事路段，經評核後擇定於三豐路與坊寮路口（后豐大橋）新建置科技執法設備，透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，針對該路口闖紅燈、跨越雙白線及汽車占用機車專用道等重大違規進行偵測採證，再由員警審核後舉發。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲后豐大橋科技執法，將針對闖紅燈、跨越雙白線及汽車占用機車專用道等重大違規進行偵測採證。（圖／大甲警分局提供）

大甲警分局長謝建國表示，現代科技日新月異，設置科技執法設備除了可以輔助警方執法外，亦為未來的趨勢；為了提醒民眾守法，於后里區三豐路與坊寮路口（后豐大橋）南北兩向均有警示標誌及告示牌面，以提醒市民朋友此處執行科技執法動態偵測違規進行取締。

謝建國強調，警察執法的目的不是為了要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，避免發生交通事故，保護自己與他人的生命財產安全。

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