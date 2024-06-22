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金門畜牧釘子戶！佔國有地10年不搬　牛屍隨便丟...羊兒滿街跑

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

▲山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣政府近來規畫推動「畜牧專區」，雖注意到環境衛生、水源保護及道路交通安全等問題，但對延宕10餘年之久、汙染山外溪上游水源的養牛戶遷移案，迄今仍「束手無策」；部分畜牧業者放任羊群在馬路「逛大街」，嚴重影響交通安全卻無專法可管，引發眾多民怨，多位縣議員也痛斥縣府無作為，讓金門發展畜牧業的願景蒙上陰影。

議員蔡其雍指出，近10年來縣府與山外溪上游養牛戶交涉遷移牛群案，自2014年5月20日金門地方法院民事庭調解確定，該養牛戶應於2016年7月31日前自行拆除地上物開始，到2022年11月雙方再簽署牛隻遷移備忘錄，業者同意於1年內完成牛隻遷移作業，迄今仍「不動如山」，甚至近期還加碼裝設C型鋼柵欄等設施物，合約形同廢紙。

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡其雍建議，縣府應該盡快訂定「設置畜牧場管理辦法」，蔡其雍表示近10年來，縣府與業者交涉遷移牛群的大事紀，蔡其雍說，畜牧業者不但污染水源及環境，還長期侵占太武段國有地，死亡的牲畜隨意拋棄未做處理，影響居民健康，山外溪沿岸牛隻遷移歷經10年應盡快處理解決。經他總共花費1年又1個月的努力，和各單位起碼打了50通電話處理，終於在今年5月底和陳姓養牛業者簽署合約並經法院公證，確定在7月12日前，業者必須遷移完畢。。

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府表示，原已輔導該陳姓畜養戶取得塔后段國有地土地遷移，並多方面協助辦理牛隻遷前置作業事宜，但因其配合意願低，遲無遷移動作，嚴重影響公共利益，已函請國產署終止租約，並暫停供應酒糟配送，且經多次限期仍未改善，已累計罰鍰金額達85萬元，後續將再按次分別處罰，若不繳納罰金，還能沒入牛隻。

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡其雍指出，還有部分畜牧業者「放羊吃草」、任由羊群穿梭馬路「逛大街」，嚴重影響交通安全，卻只能開單罰鍰300至600元，畜主根本不痛不癢、依然故我。在地民眾抱怨，「難道非得有駕駛為閃羊群撞車出人命，政府才會重視嗎？」盼相關機關盡早嚴訂專法管理。

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼山外溪上游養牛戶問題延宕10餘年之久。（圖／記者林名揚翻攝）

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