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才做骨折手術！台大女醫「堅持幫接生」　施景中：以同事為榮

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中經常在臉書分享感人接生故事，今（21）日他貼文，提到有位女同事懷孕時，因早產跡象入院安胎，結果在安胎、產後隔天時，分別幫別位孕婦開刀。最近女同事骨折，可隔沒幾天又跑回產房幫忙剖腹產，只因認為「這是基於病人對她的信任，她覺得責無旁貸」，施景中也相當以同事為榮。

施景中在臉書以「#骨折的婦產科醫師」為題發文，提到台大產科醫師幾乎都是女醫師，「她們除了是一個醫師之外，多數也都要扮演慈母的角色。」其中一名女同事在自己懷孕時，因早產跡象入院安胎，「安胎的時候自己的孕婦要生產了，她還去幫她接生。」

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後來自己生了之後，隔天見有另一位孕婦要生，女同事又從產後病房跑去幫忙接生，隔了一週又從家裡出來幫孕婦開刀，連施景中碰到對方時，都不禁驚呼「天啊！妳都不用坐月子嗎？」

他透露，最近女同事在陪孩子玩時，不小心跌倒骨折，送急診處並安排隔日手術。手術並不大，但是腳暫時不能承重。可女同事當時卻說，如果是住兒童醫院的話，她一定會一跛一跛地來幫孕婦接生，之後更是隔沒幾天又跑到產房幫忙剖腹產了，「因為無法在開刀當中拄拐杖，她只好用金雞獨立、同時用手肘做一點支撐來開刀。」

施景中表示，女同事家裡經濟狀況本來就不錯，其實一點都不缺錢，「基於病人對她的信任，她覺得責無旁貸，她非常樂於幫忙自己的病人」，不禁直讚「我以我的同事們為榮。」

眾人見狀也很感動，「太令人佩服了」、「太感動了！真是謝謝你們的責無旁貸」、「醫師們令人尊敬」、「好感動，謝謝醫師、護理人員無私奉獻照顧大家」、「謝謝她為產科付出這麼多，產婦有她是我們的福氣。」貼文還釣出當事人，「我就是那位在她生產完沒多久，她還來幫我剖腹產的那位。她生產完當天還來病房看正在安胎的我，當場感動到直接哭出來，真的非常謝謝她。」

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