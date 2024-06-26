孕婦上胎兒早逝「這胎生回來」　台大醫曝過程：抱在手上才是真的

▲施景中說，這位孕婦懷孕的路真的有點坎坷，但從沒聽過她有任何怨天尤人表現，積善之家必有餘慶。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一名孕婦上胎兒子早逝，這胎生下兒子，「這次好不容易懷孕到32周，我們就把小孩抱出來了，我們一致的想法，養在肚子裡還不能算是你的，抱在手上才是真的。」

施景中在臉書說，上周接生一位孕婦，她前一胎因子宮破裂，小孩沒有救起來，來到他這時，正在照顧身體和心裡的雙重傷痛；後來子宮破裂的傷口又癒合不良，做試管嬰兒的醫師是他學長，判定如果真的懷孕了，子宮很可能會破掉。

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施景中表示，學長於是請孕婦來找他修補子宮疤痕，「但我也無法保證修補完，一定能夠平安養到足月。這次好不容易懷孕到32周，我們就把小孩抱出來了，我們一致的想法，養在肚子裡還不能算是你的，抱在手上才是真的。」

施景中指出，幸運的是，寶寶生下來狀況都不錯，孕婦上胎早逝的是兒子，這一胎也是兒子，而住院當中都是孕婦的母親在陪她，「我去查房的時候，看到『哥吉拉』的小塑像，好像是手機的充電器。」孕婦媽媽跟他說，「我女兒真的很孝順，她已經帶我去日本玩過10次，這個就是在日本買的。」

施景中提到，女兒平時照顧媽媽，生產時，媽媽就來幫忙照顧她；這位孕婦懷孕的路真的有點坎坷，但從沒聽過她有任何怨天尤人表現，積善之家必有餘慶，衷心希望這名寶寶開心順利長大，然後也跟媽媽一樣是孝順的小孩。

施景中說，開科部會議，結果總醫師去查證文獻，發現再度子宮破裂的機會，居然高到10%，而且平均起來大部分都是破在32周多，所以這個時間點生產還算是合理的。