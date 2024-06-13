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大陸 大陸焦點 特派現場

74歲女子患腎臟病「連吃一斤楊梅」　全身無力嘔吐…住進ICU

▲楊梅又稱為樹梅。（圖／翻攝自微博）

▲楊梅又稱為樹梅。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江溫州一名74歲的黃阿婆近日收到一籃新鮮的楊梅，一口氣連吃了1斤後，全身無力、噁心想吐，家人立刻把她送到了溫醫大附二院。急診ICU醫師李遊宇診斷黃阿婆發現，患者因患有腎功能不全3年多，排鉀能力弱，吃1斤楊梅就會產生致命的危險。

據《紅星新聞》報導，經檢查，發現阿婆的血鉀竟然高達8.2mmol/L（正常值為3.5~5.5mmol/L），屬於重度高血鉀，隨時可能引起致死性心律不整。在醫師追問下，黃阿婆才告知，自己患有腎功能不全已3年多。

李醫師表示，「問題就出在這裡！」經過會診後，他立刻將阿婆收入急診ICU進行了緊急降鉀，經過血液淨化等治療方案後，目前阿婆已轉危為安。

▲5月至6月為楊梅的盛產期。（圖／翻攝自微博）

▲5月至6月為楊梅的盛產期。（圖／翻攝自微博）

李醫師解釋，「楊梅含鉀量高，每100克楊梅中的含鉀量就有149毫克，而我們人體中80%至90%的鉀由腎臟排出。正常情況下，一般人吃1斤楊梅並不會出現高血鉀，但是像黃阿婆這樣腎功能有損傷的患者，排鉀能力弱，吃1斤楊梅就會產生致命的危險。」

他還補充，「由於腎臟功能受損、鉀攝取過多或應用某些藥物導致的血液鉀濃度高於5.5mmol/L，會影響神經、肌肉和心臟等器官的正常功能。輕者會出現疲勞、噁心、嘔吐、肌肉麻木等症狀，重者會導致心律不整、心跳停止、呼吸衰竭等嚴重後果。」

急診ICU副主任孫來芳也提醒，「除楊梅外，其他含鉀較高的水果、蔬菜也要適量食用，不要過量攝入，特殊人群如腎功能不全的患者更要注意。同時，要定期體檢，檢查身體各項指標，如血鉀、肌酸酐、尿素氮等，及時發現及治療高血鉀的危險因子。 」

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