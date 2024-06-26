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社會 社會焦點 保障人權

警車撞900萬邁巴赫賠償方式曝　「愛的鼓勵」驅離違停太高調慘了

記者張君豪／台北報導

25日晚間位於大安區忠孝東路三段的新光三越百貨、舉辦名牌DIOR台北概念店開幕活動，並邀請周杰倫擔任全球品牌代言人、及韓劇「淚之女王」女主角金智媛出席代言；活動結束時一輛大安警分局新生南路派出所警車到場驅趕違停車輛，不但鳴「愛的鼓勵」警報聲，警員下車時警車還向後撞向後方臨停、新車價逾9百萬元的Benz Maybach S560豪車，對於警車造成其他車輛受損、警方將會交由保險公司後續理賠、不當鳴警報部份，督察組則介入調查。

▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／@ktc.121網友授權使用）
▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／@ktc.121網友授權使用）

活動結束後因圍觀民眾及代言人散場離開，現場違停車輛多、轄區大安分局新生所警車到場驅離違停車輛，值勤林姓警員打算下車取締時，警車停妥本應將車輛檔位排入P檔（駐車檔）後拉手煞車、確定車輛停止後才下車，未料林員疑因操作不慎，把警車排入R檔 (倒車檔) 手煞車也未拉就下車，結果造成警車往後方滑動，撞上後方路邊臨停、主辦單位承租用來接送代言明星、VIP客戶、新車市價逾900萬元的Benz Maybach S560高級豪車。


▲▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／記者張君豪翻攝）
▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／記者張君豪翻攝）

但引發議論的，還有林姓警員駕駛警車到場時，曾鳴警車上警報器按出「愛的鼓勵」節奏驅趕路旁違停車輛、過程高調引發在場追星族關注；車禍發生後大安警方表示，本案警方依規定派交通分隊警員到場繪圖蒐證，並依車禍事故處理流程辦理，強調會依法處理不徇私，經昨晚車禍雙方協調後，初步共識以雙方車險保險公司協調後續車損賠償事宜。

據了解、北市警配發的納智傑S5警用車輛、車上的自動排檔僅在排檔頭有檔位顯示、檔位排序由上到下依序為PRND、但自動排檔面板上並無額外註記，研判警員當時可能想要快速下車排除違停車輛，行駛中的警車靠路邊臨停後，僅把車輛檔位從D（駕駛中）推到Ｒ（倒車行駛）就倉皇下車因此肇事。

另外針對林姓警員駕警車到場鳴警報器發「愛的鼓勵」，大安警方表示：「愛的鼓勵」警報聲、非警員盤查、排除交通違規事件SOP規範，認為林員行為確有不當，該分局督察組已啟動調查釐清警員到場派除車輛違停過程有無違失；新生所警方則說：林員平常服勤任事態度積極認真，車禍已交由保險公司協調後續賠償問題，林員不願對外發表意見。

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