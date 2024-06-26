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正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：加深北車不好的回憶

▲正妹YTR被襲胸「恐怖瞬間曝光」　她怕爆：北車不好的回憶。（圖／翻攝自YouTube／阿貝很全能）

▲阿北襲胸瞬間。（圖／翻攝自YouTube／阿貝很全能）

記者周亭瑋／綜合報導

正妹YouTuber阿貝日前在北車地下街拍片時，被坐輪椅的老伯襲胸，嚇得她連忙閃躲，而離譜過程全被錄下，心有餘悸的她也坦言，「加深北車不好的回憶。」

YouTube頻道「阿貝很全能」日前PO出影片，當時阿貝走在北車地下街，打算前往期待已久的冰品店，怎料突然伸來一隻手，欲從她腋下襲擊胸部，嚇得她連忙閃躲。

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在冷靜幾分鐘後，阿貝錯愕表示，「我記得是個輪椅男，剛才那個襲胸的噁心人，手伸過來的瞬間，我有保護措施，然後這段我是有錄到一點的，到時影片剪出來證據確鑿，我沒有亂說，真的遇到鹹豬手。」

對於這段遭遇，阿貝直言，「遇到這麼一個噁心的人，加深了我對北車不好的回憶。」

事後，她強調，已經報警處理，同時也無奈直呼「原本這個影片的主題是吃冰淇淋啊！怎麼會變成《逃脫輪椅老阿北的魔掌—逃離台北地下迷宮》了，有驚無險的一集！謝謝你們的關心。」

對此，網友們也紛紛回應，「真的是！很無恥欸，看了好生氣」、「不要同情老人！變態色魔不能放過」、「這是一個壞人變老的案例」、「真的太噁了！ 不能因為他行動不便又是老人就姑息」、「台灣人會為了這個老人感到非常羞恥」。

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