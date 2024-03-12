外套遮包包！女子「帶25萬美金」出境…被大陸海關攔下慘了

▲女子手提袋裝25萬美元出境被查。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東珠海一名女子出境，故意繞開X光機的行李檢查，被海關發現舉止奇怪，遂將她截查。經進一步查驗，發現她身上有數疊成捆的美元現金。經清點，共計美元25萬元，折合新台幣約787萬元。

據《澎湃新聞》報導，據微信號「海關發布」3月11日消息，3月4日，拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一起旅客違規攜帶25萬美元出境案。拱北口岸是廣東省珠海市與澳門其中一個陸路出入境口岸。

當天22時50分許，大陸一夏姓女子經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」出境，故意繞開X光機的行李檢查。現場關員發現她用外套遮掩手提袋，經過海關查驗台時有意加快步伐，遂將她截查。

經進一步查驗，關員從她手提袋內發現兩個塑膠袋，裡面均裝有數疊成捆的美元現金，隨後從她外套口袋內也查獲部分現金。經清點，共計美元25萬元，超出規定額度。

之後，大陸海關依法對超額攜帶的貨幣實施退運處理，並對當事人予以行政處罰。

大陸海關提醒，貨幣現鈔屬於限制進出境物品，進出境旅客攜帶的人民幣現鈔超過20000元或外幣現鈔折合超過5000美元，應當如實向海關申報，選擇「申報通道」通關，按規定辦理相關手續。短期及當天多次往返旅客攜帶額度有更嚴格限制。