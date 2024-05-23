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桃園聯合海葬28先行者回歸大海　預立「環保葬意願登記」年底上路

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬追思會，28位先行者選擇海葬。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬追思會，28位先行者選擇海葬。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（23）日上午在中壢區殯葬服務中心舉辦海葬追思會，選擇海葬先行者在追思會後由家屬搭乘專車前往竹圍漁港出海，將親人骨灰拋灑入海，市府民政局指出，今年有28位先行者選擇海葬，以豁達姿態回歸大海。為持續推廣環保葬禮，民政局提供「生前預立環保葬意願登記」服務，預計今年年底上路，讓往生者得以依意願規劃身後事。

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，28位先行者家屬搭乘遊艇出海。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，28位先行者家屬搭乘遊艇出海。（圖／市府民政局提供）

民政局長劉思遠表示，隨著殯葬觀念改變，近年來有越來越多人，一改入土為安的傳統改為選擇花葬、樹葬、海葬等環保葬禮，讓逝者以另一種永續方式長存。桃園市自2008年開始，與台北市、新北市聯合舉辦海葬活動，今年邁入第17年，迄今已服務422位先行者完成海葬心願。另外，樹葬也持續增加，2019年樹葬件數為671件，去年更成長至1556件，近5年間成長逾2.5倍。

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，28位先行者家屬手捧往生者骨灰乘坐遊艇出海。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，28位先行者家屬手捧往生者骨灰乘坐遊艇出海。（圖／市府民政局提供）

民政局強調，為鼓勵民眾選擇環保葬禮，桃園市聯合海葬全程不收任何費用，家屬只需攜帶火化許可證等相關證明即可報名。民政局預計推動「生前預立環保葬意願登記」服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願，往生後得以依自身意願處理身後事，相關執行程序已在研議，預計今年年底上路。

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，家屬將往生者骨灰拋下大海。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，家屬將往生者骨灰拋下大海。（圖／市府民政局提供）

桃園市政府為提供良好殯葬服務，近年持續更新殯葬設施，其中桃園殯葬綜合大樓新建工程編列16億5千多萬元經費，規劃設置禮廳、遺體處理中心、火化場、冷凍室、家屬休息室等，以紓解殯葬設施量能不足情形，預計2027年5月啟用；另外，中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程則編列9億4千多萬元經費，規劃設置12座火化爐、191個汽車停車格與83個機車停車格，預計2026年3月完工啟用。市府以人為本精神出發，積極回應市民訴求，打造尊重生命、維持環境永續發展的幸福城市。

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，家屬將往生者骨灰拋向大海完成海葬。（圖／市府民政局提供）

▲桃園市政府今天上午在中壢區殯葬服務中心舉行聯合海葬，家屬將往生者骨灰拋向大海完成海葬。（圖／市府民政局提供）

有關聯合海葬相關訊息可洽桃園市政府殯葬管理所桃園區殯葬服務中心，洽詢電話：（03）325－1569，中壢區殯葬服務中心：（03）452－2944或桃園市政府民政局網站：https://cab.tycg.gov.tw/cp.aspx?n=7874

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