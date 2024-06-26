英國海邊出現大量水母　NHS官方警告：千萬別碰

▲圖為羅盤水母。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國南德文郡海岸的海洞出現數百隻以上的大量水母，種類非常多種，包括觸鬚有毒刺的羅盤水母（Compass jellyfish，又稱指南針水母）。在此之際，英國國民保健署（NHS）也建議，民眾要注意海邊標示，不要觸碰或處理海洋生物。

每日郵報報導，男子達倫莫瑞（Darren Murray）是在南德文郡沙克漢姆角（Sharkham Point）與金斯威爾（Kingswear）之間的黑暗洞穴划船時發現這一大群水母，在打開手電筒一照之後，對於眼前所見的景象感到吃驚。儘管無法辨認出所有水母種類，但在他能分辨出來的幾種水母之中，部分有毒刺。

達倫莫瑞能辨認出來的水母種類有4種，分別是羅盤水母、月亮水母（moon jellyfish）、桶水母（barrel jellyfish）及夜光游水母（mauve stinger jellyfish，又稱紫水母）。

羅盤水母觸鬚可達6英尺（約182.88公分），有毒刺，人被蟄傷後會感到疼痛，並留下永久性疤痕。夜光游水母能在黑夜中發光，也有刺，被蟄傷後會相當疼痛。桶水母身長可達4公尺（約121.92公分），最重可達35公斤，是出沒在英國附近水域最大的水母，雖然有刺但不會對人類造成太大傷害，只不過死後仍會蟄人。月亮水母的水母體呈現透明，有4條明顯的馬蹄狀生殖腺，在英國水域相當常見，但不會螫人。

達倫莫瑞對於能同時看到不同種類的水母感到驚訝，也覺得很幸運。

不過當局警告家庭或是度假旅客前往海邊時要小心，依據NHS官方針對水母及其他海洋生物的建議，民眾要注意海邊標示，不要觸摸或處理海洋生物，若不慎被螫傷要向救生員或受訓人員尋求協助，可使用海水（非淡水）沖洗受影響部位，不要在刺痛處尿尿、勿冰敷、不要用醋、不要覆蓋傷口等，一旦出現呼吸困難、胸痛、嚴重出血、嘔吐、失去知覺、痙攣發作等狀況，請直接前往醫院急診室或撥打999緊急求助電話。