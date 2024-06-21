藥局保險套常滯銷！她工作3年喊一堆放到過期　眾人點出關鍵2原因

▲她在藥局工作3年，發覺「保險套常滯銷」一堆都放到快過期，朋友聽了超驚訝。（圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

醫院、學校在進行性行為宣導時，一般都會呼籲「全程使用保險套」，避孕之外還能避免染上性病，不過有一名女網友分享，她在藥局工作3年多的朋友告訴她，藥局雖然會進貨保險套，但經常滯銷賣不掉，甚至一堆都放到快過期，貼文一出立刻引發網友熱議，也有人點出「藥局保險套滯銷」原因。

原PO在Dcard表示，她日前跟大學朋友聚會時，大家開始分享在職場觀察到的有趣情況，其中有一名在藥局工作3年多的朋友就分享說，大家喜歡在連假期間做愛，因為連假開始前「藥局威而鋼賣得特別好」，她聽了立刻好奇問「那麼保險套應該也賣很好吧」，沒想到對方卻立刻搖頭。

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朋友告訴她，「我發現這一區的人不愛戴套，導致事後藥會在連假後賣得好，所以我們藥局經常進了一堆保險套，但都放到快過期」。原PO聽了朋友的分享後非常訝異，最後忍不住感嘆「威而鋼可以買、但保險套也要買啊，事後藥非不得已還是少用，女孩子要愛護自己的子宮」。

貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出不少曾在藥局上班的過來人回應，有人說「真的，我也在藥局工作，保險套都沒在銷的，然後事後藥一直在賣」、「之前待過藥局，賣最好的真的是威而鋼再來是事後藥，潤滑液還賣的比保險套好」、「我之前在藥局打工，真的沒有人來買保險套」。

也有人點出「藥局保險套滯銷」的原因，第1點是「一般網購比較多吧，牌子跟尺寸都可以自己選」、「不是藥局不好，是網購更有性價比」、「網購吧，急的話也會去超商或藥妝店買」，第2點則是，「超商買就好啦，藥局被問很尷尬」、「通常保險套不會想去藥局買，因為一進去就會被關心需要買什麼」。