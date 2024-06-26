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大陸 大陸焦點 特派現場

陸懲獨！台民眾恐慌　國台辦：「沒必要擔心」只針對極少數台獨

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸兩高三部釋出22條《意見》懲戒台獨，其中涉及分裂國家等行為，最嚴重死刑或終身追責，並且能採取「缺席審判」，但實際上對台灣民眾沒有實質約束力。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日指出，台灣民眾沒有必要擔心，並且重申此份司法文件只針對「極少數」涉及惡劣台獨頑固份子。

朱鳳蓮說，這份司法文件十分嚴謹，針對「極少數」涉獨言論惡劣、謀圖活動猖獗的台獨頑固份子，國家執法司法機關將嚴格依法辦案，精準懲治犯罪，堅決的捍衛國家主權統一和領土完整。

談到台灣民眾對此恐慌？朱鳳蓮表示，「這種擔心完全是沒有必要的。」這份司法文件從標題到正文都清晰的知道，懲治措施僅僅針對及上述涉獨言論惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固份子。

朱鳳蓮指出，他們實施的分裂國家，煽動分裂國家犯罪，凡是以身試法，不管身在何處，國家執法司法機關都將一直追到底，依法嚴懲。

朱鳳蓮強調，「需要指出這一份司法條件不針對、不涉及廣大台灣同胞，我們始終尊重關愛在造福台灣同胞，熱誠的歡迎和支持台灣同胞參與兩岸的各領域有合作。」共享中國式現代化發展的機遇，也希望台灣同胞能夠堅決的反對台獨分裂和外來干涉，積極參與兩岸交流合作，安心的享受兩岸關係和平發展的能力

大陸國台辦21日與大陸兩高三部，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行，關於追訴台獨分子期限、法條以及缺席審判規定。依照《意見》新規，若情節特別惡劣，可以判處死刑，依法終身追責。

根據陸方實施本《意見》第二條規定行為，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

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