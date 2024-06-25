Netflix計畫推「完全免費」方案　外媒曝2地區有機會搶先實施

▲外媒曝Netflix計畫推「完全免費」方案，2地區有望搶先實施。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

影音串流巨擘Netflix最近幾年為了衝高訂閱用戶，先後推出像是低價廣告方案、嚴厲打擊寄生帳號等方式，如今有外媒揭露，Netflix正在研議在部分市場推出「完全免費，但含廣告」方案，吸引更多不願意付費訂閱的潛在用戶，且這個方案可能將從歐洲、亞洲地區優先推行。

根據《彭博社》報導，Netflix在影音串流平台儘管已是一方霸主，在數位廣告市場上卻只能勉強擠進前10名。一名在廣告業的著名人士告訴彭博社，Netflix擴張速度很慢，開出的廣告費用還是對手的2倍左右，造成商家對於在Netflix投入廣告缺乏興趣。

Netflix的成長在2021年底陷入停滯，為了增加非客戶加入Netflix的動力、衝高訂閱用戶，Netflix曾先後推出像是低價廣告方案、嚴厲打擊寄生帳號等方式，這些方式確實有達成一定的成效，但在廣告商人眼中「增加的效益」仍不夠龐大，導致Netflix在吸引廣告進駐上取得的成果有限。

對此，一名知情人士透露，Netflix近期正在研議推出一種免費但含廣告的方案，讓用戶可以免費觀看Netflix的熱門內容，但影片播放過程中會插入廣告，希望藉此吸引更多不願意付費訂閱的潛在用戶，新方案預計會從歐洲、亞洲地區廣告市場成熟、免費電視頻道受歡迎的國家推行，並舉例德國與日本。