告醫師、名嘴洩「特權疫苗」個資　林秉樞自嘲「平民」求重判

▲媒體人朱凱翔被林秉樞指控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，25日到台北地院出庭，批林秉樞「就是特權疫苗的慣犯」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前立委高嘉瑜的前男友林秉樞，2021年被媒體人朱凱翔po照爆料施打特權疫苗，林男提告後，查出醫師侯君穎擅自翻拍接種紀錄交給醫師好友陳菁徽再轉傳給朱，侯女3人被起訴涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，台北地院今（25日）審理，陳、朱不認罪，堅稱為公益揭發弊端，林自稱「一介布衣平民」，要求重判朱，但不追究已賠錢和解的侯，法官諭知今年（2024年）8月13日宣判。

朱凱翔是知名主播吳宇舒的丈夫，他沒聘請律師、隻身出庭，主張無罪。他強調毫無侵犯林秉樞個人利益的動機，而是因時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，對林男有無施打特權疫苗一事，公然對全國百姓說謊，才將陳菁徽提供的林男接種紀錄截圖po網佐證。

▲林秉樞先前因施暴高嘉瑜成傷，到高等法院出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

朱凱翔說不知陳菁徽如何取得這張截圖，但2021年當時包括總統、副總統與閣揆等各級官員，會公布自己接種新冠疫苗訊息，一般人也以貼出「小黃卡」為榮，他爆料的林秉樞接種紀錄，註明姓名、接種時間、地點與疫苗廠牌，「實在不知傷害什麼利益」。

朱凱翔指出，當時為林秉樞接種疫苗的禾馨診所，推稱林男因屬護理師同住家人而優先施打，後改稱林男接種殘劑，中央機關還不准台北市府查閱林男接種紀錄，「是在我們揭露後才開放，確實對增進公共利益有幫助」。

陳菁徽是前立委黃昭順女兒、現任國民黨不分區立委，本身是生殖醫學名醫，她說跟侯君穎是高中、大學同學兼好友，收到侯傳來林秉樞接種紀錄截圖，「我非常震驚」，基於維護公益而揭發「極少數醫護防疫人員違反指揮中心施打順序規定」，並非針對林男。

▲現任立委陳菁徽被林秉樞指控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，25日到台北地院出庭，批林秉樞絕非「一介平民」。（圖／記者黃哲民攝）

陳菁徽自稱當時無媒體管道，朱凱翔是她認識的媒體人，所以轉傳截圖到她與朱共同加入的LINE群組，她不知朱會怎麼運用，侯沒教唆她轉傳。辯護律師主張陳是揭弊者、非圖謀自己或第三人不法利益，應受司法保護，求判無罪。

服刑中的林秉樞今以告訴人身分出庭，外型發福走樣，神情木然，但輪到他說話時，一掃頹廢氣息，振振有詞自稱「一介布衣平民」、「不是出將入相的大名人」，批朱凱翔3人「把我講得太偉大」，卻洩漏他個資獲取利益，例如網路流量，且3人明知這種行為有問題、對話紀錄顯示相互提醒。

林秉樞舉例前大法官王澤鑑的老師文章，批朱、陳所稱「公共利益」是不確定概念，但他自己常做公益與捐款，樂意和解，也已跟侯君穎和解，但朱凱翔與陳菁徽實在太惡劣，「尤其是朱凱翔，請從重量刑」。

林秉樞的委任律師指陳菁徽違反醫師倫理、朱未盡合理查證義務，2人都沒提出和解賠償方案，犯後態度不佳，均請重判。

朱凱翔批林秉樞絕非「一介平民」，林曾和陳時中合照po網、交情匪淺，林是利用政商關係的慣犯，林接種特權疫苗時，不具備任何優先資格就施打莫德納疫苗，陳時中被立委質詢，還謊稱林在一般平台登記接種，「這就是有查證！」

▲台北市立聯合醫院醫師侯君穎被林秉樞指控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，已賠償林秉樞達成和解，25日到台北地院出庭不願受訪。（圖／記者黃哲民攝）

侯君穎是前衛生署長侯勝茂女兒，本身是家醫科醫師，去年（2023年）已賠償林秉樞28萬元和解，林同意將侯所涉告訴乃論之罪撤告、不追究剩餘不能撤告罪名的刑責。

辯護律師強調侯君穎沒教唆陳菁徽轉傳截圖，請求法官考量侯在防疫期間的貢獻，加上侯當時看診常被等不到疫苗的高齡長者投訴與宣洩怒氣，卻得知有人插隊打疫苗、感到不滿，因而翻拍林秉樞接種紀錄，希望從輕量刑與緩刑。檢方建請依法判決，若給緩刑，應附加適當條件。

法官諭知全案辯論終結，訂於今年8月13日上午9點29分宣判。朱凱翔開完庭受訪，再批林秉樞「就是特權疫苗的慣犯」，朱自認揭露事實「為何要受懲罰」。陳菁徽受訪說「感謝大家關心」，仍強調她本案是基於公共利益、揭發違法施打疫苗行為。侯君穎靠律師遮擋、不願受訪。

本案源於任職台北市立聯合醫院的侯君穎，2021年12月10日下午4點多，在市立聯醫內湖門診部，擅自使用聯醫內部系統查閱林秉樞接種新冠肺炎疫苗紀錄，用手機翻拍螢幕截圖，傳到她與陳菁徽及另1位閨蜜的3人群組，陳菁徽不到10分鐘，就轉傳到與朱凱翔共同加入的另1個群組。

朱凱翔同月12日下午4點多，在《不演了新聞台》臉書粉專爆料林秉樞動用政商關係「喬」疫苗，並po出陳菁徽提供的截圖佐證。衛生福利部查出截圖來自侯，台北地檢署2022年起訴朱男3人涉犯《個資法》等罪嫌。

林秉樞在本件個資被揭露前幾天，因對當時交往的高嘉瑜施暴成傷，引發譁然，林被控7大罪名共13項罪行，被判刑2年9月定讞，林去年10月6日到案服刑，預計2025年12月刑滿，最快今年8月有機會假釋。