天選神人「撐5年」確診新冠！驚吐崩潰實況：KP.2威力真可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近新冠疫情再度崛起，常評論時事的粉絲團「名為變態的神父」就透露，之前撐了5年沒事，如今首度確診新冠，同時他也分享病況，形容身體像被砲彈轟過一樣，不禁感嘆「KP.2的威力還真是可怕。」

「名為變態的神父」日前發文表示，自己撐了5年，如今還是確診新冠肺炎了，「果然再怎麼防，都防不過家人。」時隔三日，他也進一步分享病況，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一天：頭暈，鼻咽有點不舒服，全身痠痛無力，暈的情況是可以昏睡一整天不省人事的那種。

第二天：昏睡醒來，連站都站不穩，走路都有問題，差不多是站起來就感到天旋地轉的程度。

第三天：鼻塞，塞到整個鼻子都無法呼吸的那種情況，不斷擤鼻涕用掉了一堆衛生紙，只能用嘴巴呼吸，感覺鼻咽積了一堆液體，感覺這時候如果嘴巴被塞了東西我大概就掛了。

第四天：現在症狀趨緩，不過換喉嚨開始癢了，病程大概是攻擊頭→鼻咽→喉嚨，咳嗽倒是還好，但偶爾會咳出有痰，感覺這次症狀跟過往不太相同，主要著重在上呼吸道及頭暈的部分，目前味覺正常，現在我身體的感覺好像被砲彈轟過一樣。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

他提到，可能因為是第一次確診，症狀比較嚴重，「總之，這病毒還真不是蓋的，請大家多注意防疫，戴好口罩、多噴酒精，特別是還沒確診過的。目前情況是很多人都沒戴口罩，確診者四處走你也不知道，有些人沒有快篩，當成是感冒，因為沒自覺，那作息就更自然，更加不設防了。」

最後，「名為變態的神父」也坦言，「在確診者的視角，真的覺得自己到處都是漏洞。確診者可能在超商、在公車、在火車上，或者就在跟你一起同桌吃飯，現在自我隔離已經不太可能了。」