烏克蘭、摩爾多瓦今正式展開加入歐盟談判

▲烏克蘭與摩爾多瓦加入歐盟談判正式展開。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭在2022年2月28日也就是俄羅斯全面入侵的幾天後，隨即申請加入歐盟，4個月後獲得歐盟候選國地位，並希望能在2030年之前成為正式成員國。歐盟25日將在盧森堡正式展開烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判會議。不過，入歐進程料將耗時數年，例如土耳其在將近20年前就展開談判但目前仍是候選國。

根據路透社報導，歐盟將於當地25日下午3時30分正式展開與烏克蘭和摩爾多瓦的入歐盟談判會議，雖然距離烏克蘭加入歐盟仍有一段漫長且艱難的路要走，但此舉將為烏克蘭在對抗俄羅斯入侵的戰爭中帶來政治上的支持意義。

報導指出，這次在盧森堡舉行的儀式，象徵意義大於實質性談判，正式的談判程序將在歐盟開始審查烏克蘭的大量立法和改革需求，評估是否滿足歐盟標準所需的改革後才會真正展開。不過，歐盟也能藉由與烏克蘭和其鄰國摩爾多瓦展開談判的舉動，發出兩國都在遠離俄羅斯，傾向與西方更大程度融合的信號。

烏克蘭副總理特法尼希納（Olga Stefanishyna）將率領烏克蘭代表團參加此次被稱為「入盟會議」（Accession Conference）的活動，輪值主席國比利時的外交部長拉比卜（Hadja Lahbib）將代表歐盟發言。

烏克蘭總統澤倫斯基的外交政策顧問卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）向路透社表示，這將極大地提振烏克蘭人的士氣，「這非常重要，通往烏克蘭成為其應得的正式成員國之途是不可逆轉的」。

特法尼希納前一天受訪時也表示，烏克蘭正在加入歐盟的道路上「快速行動」，但沒有跳過任何程序要素，也沒有要求給予任何優惠，「這是烏克蘭人民的最大意願，是不可逆的。你們已經能看到烏克蘭人為自己的選擇挺身而出。」