精神錯亂vs老人痴呆！　拜登川普「仇恨值極高」辯論恐醜陋難堪

▲美國總統拜登與前總統川普，即將舉行首場辯論。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

今年美國總統大選，現任總統拜登與前總統川普再次對上，川普陣營過去就不斷抨擊拜登太老，形容他癡呆、無能，與事實脫節而被助理拖著逛世界，還給他取綽號「瞌睡喬」（Sleepy Joe）；拜登陣營則形容川普是「精神錯亂的獨裁極端分子」，至今仍無法接受2020年落選的事實。兩人此次首場電視辯論將舉行，美國專家都預期，這次辯論的「醜陋難堪」，將會超越2020年的慘況。

中央社報導，2024美國總統大選首次電視辯論會，將於美東時間27日晚間在CNN登場，本次辯論會吸引全球關注，這場近年來仇恨值最高的美國大選將重演4年前戲碼，雙方陣營都有一舉一動都輸不得的龐大壓力。

64年前共和黨的尼克森（Richard Nixon）與民主黨的甘迺迪（John F. Kennedy）電視辯論，讓尼克森選情就此崩盤；1988年民主黨總統候選人杜凱吉斯（Michael Dukakis）和共和黨的老布希（George H. W. Bush）較量，也因為杜凱吉斯在鏡頭前冷冰欠感情，選情因此走壞，最終輸掉選舉。

美國歷屆總統大選電視辯論吸引全美與全球上億人收視，辯論者印象分數在選民心中極其重要。當前輿論預期，川拜再次交手，恐怕只會比4年前更加醜陋難堪。

川普陣營多次拿拜登太老（現年81歲）作文章，抨擊拜登本人既渺小又無能，和現實世界脫節，只能被助理牽著鼻子走，彷彿1989年經典黑色喜劇電影《老闆渡假去》（Weekend at Bernie's），戲中老闆已經死亡，職員卻把屍體喬裝成活人的搞笑劇情，比擬當前白宮現況。該劇在美國廣為人知，相當受歡迎。

拜登陣營則攻擊川普是「自走砲」，是個精神錯亂、計畫獨裁的極端分子，2020年落選至今都還在指控民主黨作票，一心想追求權力卻一事無成。

這一次雙方總統候選人儘管任一方當選，卻都難以成為美國人民心中的「共主」，因為拜登與川普的支持者互相仇視，並且無法接受對方的領袖。民主黨與共和黨陣營都在積極訓練準備上台辯論的總統候選人，就是擔心在上億觀眾前丟臉或說錯話。

拜登應著重的重點在過去4年的政績；川普則需掌握精明生意人與民調領先的優勢，重掀川粉浪潮。

《華爾街日報》專欄編輯貝克（Gerard Baker）表示，這場辯論可以改變一切，現任總統拜登願意冒風險，提前與對手川普面對面交鋒，但也有在長期對民主黨友善媒體CNN的主場優勢。

不過輿論關注，任期內較少舉行公開記者會與接受媒體專訪的現任總統拜登，是否能在高齡81歲的現在，與勁敵川普較勁90分鐘。

貝克認為民調對拜登不利，逾6成美國選民不看好，而4年前的同批選民認為川普在任期間表現更佳。民主黨陣營顯然經過推敲，認為拜登必須賭一把，靠著90分鐘的時間，來捍衛過去4年的政績。

貝克指出，辯論規則雖然對拜登比較有利，但執行上可能出現反效果，例如當輪到拜登講話時，麥克風被消音的川普仍講個不停，但觀眾聽不到他在說什麼，而拜登又認為有必要當場回應，就會變成奇怪的景象，恐怕會加深拜登反應令人困惑的形象。