勾惡PO確診數「轟上位說謊」沒事　粉絲偷調查局筆錄...判刑3月

▲YouTuber「勾起你心中的惡」，本名陳昱瑋。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

記者陳宏瑞／高雄報導

YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱勾惡）2021年5月疫情期間，在IG上PO出限時動態，表示當天的確診數為490例，但指揮中心卻公布333例，怒批「你們這些上位者再說謊啊」；一名柯姓粉絲因轉貼勾惡的貼文被調查局約談，而柯男竟然趁機偷出調查局的偵訊筆錄，再提供給勾惡拍影片，柯男事後被高雄地院依妨害公務罪判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

33歲的「勾惡」陳昱瑋，2021年5月17日疫情期間，他在IG上PO出一則對話截圖，截圖內容指出，「我們老闆早上說記者跟他說490，然後11點多的時候老闆收到他朋友傳給他的訊息，『剛聽朋友說今天會報新增333例(有可能是假新聞)』(對話截圖)，結果今天果然報確診333。」

勾惡更在限時動態上稱，對話截圖是當天早上11時17分，指揮中心公告是下午2時，「也就是說準確說中333，那更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」。

▲勾惡PO確診數轟上位者說謊，遭移送法辦。（圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」）

事後勾惡被警方依嚴重特殊傳染性防治及紓困振興特別條例第14條的散播不實訊息罪嫌，將他移送法辦，但檢方最後認為罪證不足，給予不起訴處分。

不料，勾惡的一名柯姓粉絲因轉貼了他的貼文，被調查局約談，而柯男到高雄市調處製作筆錄後，竟趁機直接把整份筆錄「偷走」，並把筆錄帶到勾惡住處，兩人一起合拍「【踢爆】目前最詭異的一集!!真實案例現身說法…被開罰300萬元…」影片。

事後，調查局也在柯男的家中，搜到這份調查筆錄的初稿，並將他移送、起訴，法院審理時，柯男坦承犯行，法官考量他已有悔意，因此依隱匿公務員職務上掌管之文書罪判徒刑3月，另宣告緩刑2年，須接受法治教育課程3場次，全案可上訴。