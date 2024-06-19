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蔡阿嘎新片「3字狂臭蘿拉」　網不忍了：應該要交代原因　

▲▼（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎在留言區多次提到髒東西的字眼。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

網搜小組／劉維榛報導

網紅蔡阿嘎開除愛將蘿拉，撕破臉原因成謎，由於新片有蘿拉的身影，蔡阿嘎出聲解釋「畫面裡的髒東西避不開」，要大家忍耐一下，這讓一名網友感到百思不解，原本他認為，蔡阿嘎開除員工是他的自由，但現在又吊人胃口的舉動，讓他喊話「應該要稍微交代一下到底發生了什麼事吧？」引來全場吵翻。

一名網友在Dcard表示，蔡阿嘎開除員工是他身為老闆的自由，當然，也無必要特別對外公開原因 ，至於砸錢找來萬國法律事務所發布聲明，「發了一個律師函也可以當作是法律行動」。

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但17日最新影片中，出現前員工蘿拉的身影，蔡阿嘎諷刺對外解釋「打碼會搞死剪接師，不要鬧。」只好請粉絲們忍耐一下，「畫面裡的髒東西避不開！」不僅如此，蔡阿嘎還爆料「​​此時的前員工還不知道，老闆其實都知道了」，而後續留言區也說到「抱歉，畫面裡有髒東西」、「嘎哥現在已經把髒東西清乾淨了」等。

對此，原PO難以理解，因為YouTube直播留言區頻頻提到「髒東西」，以及他早就知道知情的舉止，似乎是在吊人胃口，「說實在做到這樣...應該要稍微交代一下到底發生了什麼事吧？又不是說他是開餐廳或工廠，他做的是媒體業，還是新媒體...他要這樣做，至少要跟觀眾稍微說明一下狀況才對吧？」

底下網友認為，「如果他要一直檯面上臭她的話，最好說明一下」、「過一陣子就會在Podcast講了，而且不會剪在精華」、「就已經上法院了，很多事情不是他不說，是不能說...偵查不公開」、「又不是股東，不需要，現階段他發的聲明已經夠了。很多人都覺得他為了流量慢慢吐啊，那就有點耐心，你們想聽八卦，他需要點閱，交換一下合理，不然他過氣了還有人會有興趣嗎」、「雖然我想吃瓜，但覺得他們沒義務要說明」、「沒有義務，但爭取流量的時代，這種操作除了發洩之外，很可能還有吊人胃口求取關注的意圖」。

也有人分析，「一定會說明，不要急好嗎？蔡阿嘎員工那麼多要養，這麼大條可以洗一大波流量，怎麼可能不回收殘餘價值？之前還有人發文說蔡阿嘎在乎情份超搞笑，昨天被打臉了吧，直接說髒東西了是要念什麼情？已經開撕了只是怕不夠精彩不夠完整而已啦」。

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