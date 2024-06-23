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社會 社會焦點 保障人權

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯：警方叫我不能移

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中餐酒館大亨鍾士豪今日凌晨駕駛麥拉倫酒駕。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市傳出一名38歲鍾男開著千萬麥拉倫酒駕，車子則被警方移置保管，現在卻因為「不能硬拖」，鍾男與警方疑似溝通有誤，導致車輛卡在中美街上。經查，鍾男就是台中知名餐酒館大亨鍾士豪，名下這輛麥拉倫去年以「0貸款購入」，旗下餐酒館去年在一中商圈擴店，當時還找來3億車隊助威。鍾士豪今早聽聞消息有些錯愕，透露深夜他看著愛車被警方貼上封條後無法移車就返家休息，並無外傳「失聯」。

鍾士豪表示，他沒有失聯，也並非將車丟在現場，而是拒絕警方酒測之後，「警方叫我不能移車，還要將車上所有物品清空，所以拿完東西後就離開現場」，以為警方會處理後續。今天早上起床確實發現有未接來電，但並沒有失聯，剛剛警方也已經到他家與他溝通。

鍾士豪是餐酒館老闆，今日凌晨3時19分被警方攔查，下車後直接坦承酒駕，鍾男拒絕酒測，選擇罰18萬。警方要將該輛麥拉倫移置保管，卻遇到麻煩，原因是該車若不以鑰匙解鎖車輛，縱使裝輔助輪移置，亦會造成超跑行車電腦設定損壞，已持續聯絡車主配合移置保管。

鍾士豪從旅遊業、手搖飲起家，後才投入餐飲業，創立大型餐飲集團，旗下有微醺光廊、微光島嶼等店，是台中知名餐酒館之一。

▲▼鍾士豪在一中商圈的餐酒館去年底開幕，找來多台超跑助陣，相當吸睛。（圖／ETtoday資料照）

去年11月，鍾士豪位在一中商圈的店面開幕，找來多輛超跑站台助威。當時有價值1400萬元的油電麥拉倫Artura、賓士王者「邁巴赫」以及藍寶堅尼小牛、法拉利等，全場近40多台超跑齊聚，總價值破3億多元。

鍾士豪也曾在IG發文表示，自己先「沒貸款」購入藍寶堅尼小牛，去年又購入麥拉倫，同時擁有2台超跑，讓他直言「圓夢」。

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