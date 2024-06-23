　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／秀影片！警公布麥拉倫車主完整時序　打臉「沒酒駕」

記者許權毅／台中報導

台中市餐飲業大亨鐘士豪今日凌晨駕駛麥拉倫超跑酒駕，鐘質疑警方程序不符合規定、堅稱沒酒駕。警方現在公布最新時序，監視器拍下鐘男駕車抵達中美街某餐廳前，員警上前攔查時，他坦承有喝酒，整個過程約1分多鐘。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方公布麥拉倫駕駛鐘男酒駕完整過程。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

第一警分局公布畫面表示，2時47分3秒可見鐘男停車，2時48分22秒鐘男下車，2時48分28秒鐘男走到車前；2時48分36秒則是警方密錄器畫面，上前攔查鐘男，鐘男馬上承認「我有喝酒」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼約1分鐘左右影像，證明鐘男是自己駕車抵達，並且後續馬上跟警方坦承「有喝酒」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

鐘士豪稍早受訪則說，「當下我站在騎樓、車子在路上，突然就被警察叫出去要做酒測，我覺得程序上怪怪的，應該是我被盤查、在駕駛座行進中，才要求我酒測，但警方的說法是因為我站在騎樓、車在門口，認定剛剛有酒駕，認為不需要配合，才拒測。警方所說『下車』是因為到車上拿東西，並沒有酒駕，車子都是朋友開的，一起到該店喝酒用餐。」

▲鐘士豪今早駕麥拉倫酒駕。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）

第一警分局表示，經查駕駛鐘男疑有酒後駕車情事，請他配合酒測，惟鐘男拒絕酒精濃度測試，當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單。至於鐘男稱沒有酒駕一事，警方已經調閱附近監視器，有掌握鐘男酒駕過程，確定鐘男有酒駕行為。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時
快訊／松山機場「暫停地面作業」　航班延誤
7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網
快訊／大雷雨狂轟雙北　持續近1小時
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上
快訊／打臉片公布！　麥拉倫車主糗了
47歲警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

快訊／高雄男遭人徒手爆頭濺血！妻目擊嚇壞也跟著送醫

「我結帳了啊！」信義區夜店醉男作勢打店員　未觸法警勸誡離去

賠慘了！女外送員擦撞經典保時捷911　維修廠曝可能費用

快訊／秀影片！警公布麥拉倫車主完整時序　打臉「沒酒駕」

北市德州撲克賭場月初才被抓「扯出陳零九」　400公尺外又開張

婦幼隊警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

頭痛人物！北市刺青男殺傷運將　1月借車不成怒砸機車

花蓮「歐桑米粉湯」起火！延燒3棟房舍　1廚師嗆傷送醫

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

快訊／高雄男遭人徒手爆頭濺血！妻目擊嚇壞也跟著送醫

「我結帳了啊！」信義區夜店醉男作勢打店員　未觸法警勸誡離去

賠慘了！女外送員擦撞經典保時捷911　維修廠曝可能費用

快訊／秀影片！警公布麥拉倫車主完整時序　打臉「沒酒駕」

北市德州撲克賭場月初才被抓「扯出陳零九」　400公尺外又開張

婦幼隊警官遭撞「頸椎斷裂」終身臥床　駕駛賠1688萬換免囚

頭痛人物！北市刺青男殺傷運將　1月借車不成怒砸機車

花蓮「歐桑米粉湯」起火！延燒3棟房舍　1廚師嗆傷送醫

林右昌批在野奪權　藉「改革」包裝「擴權」

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

日本鄉民一致推薦水果紅豆聖代！開箱北海道50年老喫茶店回味經典

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

被飯店耽誤的火鍋店！意外拉抬住房率　轉型吃到飽再吸客

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

家裡就一台車！有機會變「雙車位」該加購嗎　內行1關鍵勸敗

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

女騎車扯斷瓦斯線！害攤商父子遭火燒

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

花蓮「歐桑米粉湯」起火！延燒3棟房舍

即／高雄旅社傳命案！男子陳屍反鎖客房

即／有影片！警公布麥拉倫車主酒駕完整時序

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

即／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」

海陸66旅下士拖哨還「屎遁」　放空哨所下場慘了

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯

控蕭淑慎夫「渣男」　嫩妹：他拍性愛影片

更多熱門

相關新聞

700萬保時捷北宜出事！騎上山壁撞護欄車頭毀爛

700萬保時捷北宜出事！騎上山壁撞護欄車頭毀爛

23日上午近9時許，台9線北宜公路65公里處傳出驚悚車禍，一輛約700萬元保時捷超跑，北上時不明高速撞向山壁。從行車紀錄器看到，保時捷超跑右輪翹起並沿著山壁滑行，整輛車幾乎呈現90度角度，最後噴飛並撞上護欄，幸未衝落山谷，但車頭全爛、輪胎變形，修復費用將讓駕駛大心痛。

即／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救中

即／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救中

國3北通霄段火燒車！引擎突起火燒成廢鐵

國3北通霄段火燒車！引擎突起火燒成廢鐵

遭運將拒載竟亮武士刀砍車傷人！刺青男4罪送辦

遭運將拒載竟亮武士刀砍車傷人！刺青男4罪送辦

即／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」

即／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」

關鍵字：

台中麥拉倫酒駕微光島嶼微醺光廊餐酒館超跑影音

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面