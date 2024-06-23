快訊／秀影片！警公布麥拉倫車主完整時序　打臉「沒酒駕」

記者許權毅／台中報導

台中市餐飲業大亨鐘士豪今日凌晨駕駛麥拉倫超跑酒駕，鐘質疑警方程序不符合規定、堅稱沒酒駕。警方現在公布最新時序，監視器拍下鐘男駕車抵達中美街某餐廳前，員警上前攔查時，他坦承有喝酒，整個過程約1分多鐘。

▲▼警方公布麥拉倫駕駛鐘男酒駕完整過程。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局公布畫面表示，2時47分3秒可見鐘男停車，2時48分22秒鐘男下車，2時48分28秒鐘男走到車前；2時48分36秒則是警方密錄器畫面，上前攔查鐘男，鐘男馬上承認「我有喝酒」。

▲▼約1分鐘左右影像，證明鐘男是自己駕車抵達，並且後續馬上跟警方坦承「有喝酒」。（圖／記者許權毅翻攝）



鐘士豪稍早受訪則說，「當下我站在騎樓、車子在路上，突然就被警察叫出去要做酒測，我覺得程序上怪怪的，應該是我被盤查、在駕駛座行進中，才要求我酒測，但警方的說法是因為我站在騎樓、車在門口，認定剛剛有酒駕，認為不需要配合，才拒測。警方所說『下車』是因為到車上拿東西，並沒有酒駕，車子都是朋友開的，一起到該店喝酒用餐。」

▲鐘士豪今早駕麥拉倫酒駕。（圖／記者許權毅攝、ETtoday資料照）



第一警分局表示，經查駕駛鐘男疑有酒後駕車情事，請他配合酒測，惟鐘男拒絕酒精濃度測試，當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單。至於鐘男稱沒有酒駕一事，警方已經調閱附近監視器，有掌握鐘男酒駕過程，確定鐘男有酒駕行為。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。