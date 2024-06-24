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超耐操員工！1人氣離職「要補7人力」公司大亂　主管後悔了　

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲原PO離職後，主管超後悔。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「離職後，前主管才知道我是...很好用又便宜的員工！」一名女網友透露，之前當客服月薪僅2萬7，任職期間她耐操、不遲到早退，以及0失誤，某次她被主管氣到離職，同事才來說主管很後悔，更坦言「現在27000元根本找不到像她一樣好用的了！」無獨有偶，有網友也是離職後，主管得補7人力才能扛下同份工作。

一位女網友在Dcard表示，前一份工作是電話客服，上班節奏極快，需要同時接聽來電、詳細記錄客戶資訊，還得進行外撥、發送簡訊與收信等。她形容，最讓人無法接受的是，每接完一通電話，下一通就會立即響起，完全沒有喘息的時間，有時甚至需要將電話拔掉，才能防止下一通電話進來。

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重點來了，客服月薪只有2萬7000元，排休、假日只有2人力且很操，直到某次備一位大主管冷嘲熱諷日班，氣得原PO秒丟離職單。

離開這幾年來，聽前同事苦訴，要求他們一分鐘要打50字以上，忙到炸裂又要當客人的出氣筒，薪水也都維持2萬7000元，「根本徵不到什麼人，好不容易徵到人，也都做不久！」

前同事也轉述，主管不禁後悔套嘆道，「現在才知道當初XXX有多麼好用」，像是從未遲到早退、幾乎0失誤、打字與接聽又快，「現在27000元根本找不到像她一樣好用的了。」

對於主管事後「誇讚」的一席話，讓原PO冷笑自嘲，「不知該笑還是該哭...我是好用的奴才吧？」

底下網友熱議，「那這個主管每天只能活在後悔中了，哈哈」、「2萬7的薪水真的很可悲欸 ，到底是怎麼做下去的」、「好馬不吃回頭草」、「27000元還要排班，比移工還不如，慣老闆心態真的很有問題，台灣缺工嚴重？只有缺廉價勞工吧」、「我也是離開前公司，前公司才知道我的好，不然在職的時候都一直被嫌棄」。

不少苦主也+1痛罵，「我曾經也是好用，我走了一年後，公司該補的人也補齊了，三個！」「上一份工作包整個工廠，開堆高機、出料、寫出料單、打樣、對接客人，有一次要打樣打了一整個禮拜搞不出來，被罵的很難聽三字經有的沒的都出來，最後硬著頭皮打出來，結果我的方法跟別人（工程師）的方法一樣，根本不可行，老闆也沒跟我道歉，我越想越氣過沒幾天直接提離職。後來聽前同事說，我走不到一個月公司裡面亂到不行，畢竟只有我摸機台摸的最透徹，後來聽說補了7個人來做我的工作」。

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