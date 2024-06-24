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社會 社會焦點 保障人權

他收簡訊催繳水費395元！點連結付款後　信用卡秒「遭盜刷6萬」

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

▲收水費催繳簡訊，民眾點連結付款「秒被盜刷6萬」。（圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

最近有不少民眾聲稱，收到台水或台電催繳簡訊，只要超過期限沒有繳費，將會被停水停電。對此，警政署刑事警察局24日表示，相關簡訊為詐騙集團假冒，內附連結開啟的更是釣魚網頁，最近就有民眾誤以為真的被催繳，點入連結後填寫信用卡資訊付款，信用卡因此遭盜刷6萬元。

▲▼水費催繳簡訊是假！他「做一事」秒被盜刷6萬。（圖／警政署刑事警察局）

▲詐騙集團假冒「台水」發送催繳水費簡訊。（圖／警政署刑事警察局）

警政署刑事警察局表示，一名詹姓民眾近期收到詐騙集團假冒「台灣自來水公司」寄送催繳水費簡訊，以「水費395元逾期未繳，將終止供水」為由，要求立即支付欠款，簡訊中附有不明短網址連結，點擊連結後會開啟仿真的釣魚網頁，民眾依指示操作填寫信用卡資料繳費後，因為個資外洩遭詐團盜刷6萬元。

刑事局還說，除了台水之外，亦有詐騙集團假冒台電公司名義發送催繳簡訊，釣魚簡訊的詐騙手法跟台水內容幾乎一模一樣。刑事局提醒，台水、台電配合數發部推行「111短碼簡訊」政策，今年1月起已統一由政府專屬簡訊平台發送短碼「111」簡訊，呼籲民眾認明「111」才是官方簡訊來源。

刑事局指出，台水、台電「催繳簡訊」亦不會提供任何短網址連結，民眾若接獲任何可疑簡訊（陌生電話、+63等國際碼），務必提高警覺，切莫輕信上當，民眾若收到任何形式的通知，聲稱水費、電費未繳，請向台水、台電帳單上所列服務所、營運所電話或客服專線1910（台水）、1911（台電）查證。

▲水費催繳詐騙簡訊頻傳，台水公司提醒，水公司自2024年1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼

▲台水提醒，水公司自1月起已使用政府專屬簡訊發送短碼111，發送的簡訊不會提供任何「短網址」連結，請民眾認明。（圖／記者林東良翻攝）

刑事局說，民眾如果有詐騙疑義，可以撥打「165」反詐騙專線，或是上「內政部警政署165全民防騙網站（ https://165.npa.gov.tw/ ）」教學設定，攔截詐騙簡訊，若真的不慎上當遭到詐騙，請立即撥打165專線，並到警察機關報案，尋求協助。

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