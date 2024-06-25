墨西哥高溫破45度！　超過230隻「易危物種」吼猴熱死

▲墨西哥易危種「吼猴」因極端高溫中暑死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥東南部塔巴斯科州（Tabasco）的熱帶森林受到熱浪影響，當地氣溫超過攝氏45度，加上雨季時間延後，導致至少234隻易危物種「吼猴」（howler monkeys）因高溫死亡，而實際數量恐更多。

根據《路透社》報導，總部位於塔巴斯科州的野生動物保護組織Cobius指出，塔巴斯科州的雨林裡至少有234隻鬃毛吼猴（alouatta palliata）因極端高溫死亡，而調查區域僅限組織能抵達的範圍，因此實際數字恐怕更高。

▲鬃毛吼猴（alouatta palliata）。（圖／達志影像／美聯社）



主要原因是當地氣溫超過攝氏45度，加上持續的乾旱導致水源枯竭，Cobius表示，雨季延後開始也是很大的影響因素，但卻不代表能真正地保護吼猴，「塔巴斯科州一直面臨高溫挑戰的同時，猴族群也受到狩獵、過度伐木、棲息地退化、空間競爭以及由人類和家畜傳播的新疾病的影響。」

聲明提到，這些因素與高溫共同作用，導致中暑和熱衰竭，還有部分猴群是因吸入森林野火的煙霧而產生肺水腫、肺浸潤而死亡。

鬃毛吼猴主要生活在墨西哥、中美洲、哥倫比亞和厄瓜多，最近一次進行全球評估是在2015年，目前被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危物種。