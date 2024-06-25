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經典動畫《金肉人》時隔30年推續作「完美超人始祖篇」登Netflix

▲▼經典動畫《金肉人》時隔30年再推續作「完美超人始祖篇」登Netflix。（圖／翻攝キン肉マン 公式チャンネル）

▲經典動畫《金肉人》將於Netflix推出續作「完美超人始祖篇」。（圖／翻攝キン肉マン 公式チャンネル）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本漫畫家組合「蚵仔煎 （ゆでたまご）」筆下的經典動漫《金肉人》，因格鬥、搞笑等特別設定，擄獲不少粉絲喜愛。沒想到，事隔30多年《金肉人》要再推全新動畫「完美超人始祖篇」，並將於Netflix播放。

據了解，《金肉人》是以現代日本為背景，讓超人類在擂台上戰鬥，因其特別的風格及作畫，除了漫畫之外，周邊商品也深受粉絲喜愛，後續更推出《金肉人二世》動畫。

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《金肉人》於1983年、1991年推出第一季、第二季動畫。此次推出的「完美超人始祖篇」屬於繼1991年後的第三季動畫，將於7月8日在Netflix上播出。

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