Netflix TV app首頁設計大調整！2大改變「動態化」解決視覺疲勞

記者蘇晟彥／綜合報導

Netflix近日預告，將針對電視App進行大規模主頁改版，將有新的主頁面設計取代舊有的內容，主要以兩大改變作為更改核心，包含 Apple TV 4K、智慧顯示器等用戶的設備都會受到調整，此外，Netflix確定在今年 7月底後，不再支援 Apple TV第二、第三代，同時對用戶發送通知信公告此事。

▼Netflix針對這次改版將會以動態元素取代舊有的靜態頁面。（示意圖／Netflix）

綜合外媒報導，這次的主頁面設計主要包含兩大方向，第一個是有別與以往的靜態介面，將會加入動態元素去強化視覺效果，當指標指到特定區塊後，資訊框將會進行延展、放大，同時出現節目相關的訊息，並不需要像現在點進去才能觀看內容，有效解果用戶的體驗觀看。

其次，側邊的選單將更改到上方，同時圖示進行簡化，僅剩下搜索、首頁、節目、電影和「我的 Netflix」幾個選項。但目前不會針對全部用戶一次進行大調整，將會逐步針對TV app用戶測試。此外，據外媒報導，Netflix確定在今年 7月底後，不再支援 Apple TV第二、第三代，儘管官方並未公布原因，推測這兩系列作品已經是2010年的產品，相對來說已經是過時的設備，因此為了提供最佳觀影體驗才會公告此項目。