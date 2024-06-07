　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix TV app首頁設計大調整！2大改變「動態化」解決視覺疲勞

記者蘇晟彥／綜合報導

Netflix近日預告，將針對電視App進行大規模主頁改版，將有新的主頁面設計取代舊有的內容，主要以兩大改變作為更改核心，包含 Apple TV 4K、智慧顯示器等用戶的設備都會受到調整，此外，Netflix確定在今年 7月底後，不再支援 Apple TV第二、第三代，同時對用戶發送通知信公告此事。

▼Netflix針對這次改版將會以動態元素取代舊有的靜態頁面。（示意圖／Netflix）

▲▼

綜合外媒報導，這次的主頁面設計主要包含兩大方向，第一個是有別與以往的靜態介面，將會加入動態元素去強化視覺效果，當指標指到特定區塊後，資訊框將會進行延展、放大，同時出現節目相關的訊息，並不需要像現在點進去才能觀看內容，有效解果用戶的體驗觀看。

其次，側邊的選單將更改到上方，同時圖示進行簡化，僅剩下搜索、首頁、節目、電影和「我的 Netflix」幾個選項。但目前不會針對全部用戶一次進行大調整，將會逐步針對TV app用戶測試。此外，據外媒報導，Netflix確定在今年 7月底後，不再支援 Apple TV第二、第三代，儘管官方並未公布原因，推測這兩系列作品已經是2010年的產品，相對來說已經是過時的設備，因此為了提供最佳觀影體驗才會公告此項目。

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix TV app首頁設計大調整！2大改變「動態化」解決視覺疲勞

幫長輩註冊LINE！「1動作」恐讓自己帳號刪除　官方曝原因

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

Netflix TV app首頁設計大調整！2大改變「動態化」解決視覺疲勞

幫長輩註冊LINE！「1動作」恐讓自己帳號刪除　官方曝原因

高雄最新海港風格飯店7月試營運　有美髮沙龍、空中酒吧

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職新人測試會130人報名　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

3C家電熱門新聞

幫長輩註冊LINE！「1動作」恐讓自己帳號刪除

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

下班回家拒當洗碗工　家事達人有撇步

Netflix首頁設計大調整！

ROG Ally X 外型曝光

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

FB上互搜就變...「建議好友」？

Computex2024本周登場　科技四巨頭齊聚、聚焦AI PC

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

華碩發表新世代AI筆電

民調揭示7成以上擁有智慧型電視

iPhone16手機殼外流「多一洞」

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

《馴鹿寶貝》瑪莎原型提告Netflix

《馴鹿寶貝》瑪莎原型提告Netflix

英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）由喜劇演員理查嘉德（Richard Gadd）自編自導自演，被視為是劇中「瑪莎」原型的58歲女子費歐娜哈維（Fiona Harvey）正式向Netflix提告，求償美金1.7億元（約台幣54.8億元）。對此，Netflix表示將積極捍衛此事，「支持理查嘉德講述他故事的權利。」

即／網飛無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻

即／網飛無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻

《格林童話變奏曲》大玩角色對調

《格林童話變奏曲》大玩角色對調

馴鹿寶貝》名為「機會」的有毒誘餌

馴鹿寶貝》名為「機會」的有毒誘餌

《The 8 Show》柳俊烈「眼睛被硬撐」狂喊痛

《The 8 Show》柳俊烈「眼睛被硬撐」狂喊痛

關鍵字：

Netflix改版電視AppAppleTV用戶體驗

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面