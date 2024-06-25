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社會 社會焦點 保障人權

索非亞的青春遺憾「只能牽死人手」　崩潰改信真主「古蘭經趕鬼最有用」

節目組／台北報導
索非亞從通靈少女變成穆斯林，竟然是因為古蘭經趕鬼太好用！大家敲碗期待的索非亞又來《豈有此呂》節目了，這次她要來分享從民間信仰跳槽改信伊斯蘭教的過程，還吐露曾預言自己會在27歲結束生命，原因是通靈讓她提早參與大人的世界，沒想到知道太多秘密實在太痛苦，到底是那些秘密讓索非亞痛苦到改變信仰？6/25播出的《豈有此呂》詳細解密。

▲ 索非亞在《豈有此呂》節目中分享她成為穆斯林的轉變。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲索非亞在《豈有此呂》分享她從民間信仰，跳槽伊斯蘭教成為穆斯林的緣由與經過。(圖/合成圖)

索非亞透露，她曾大膽預言自己會在27歲結束生命，原因是當時在宮廟通靈的日子，讓她覺得痛苦、悲哀，她回憶一位癌末女信眾，為求神明相助，天天到宮廟打坐，當時她的兒女想帶她去旅遊，但受到其他靈媒的阻撓，堅持她應該留在宮廟祈求神明救治。
索非亞鼓勵她，「與其在這裡等待奇蹟，不如去創造美好回憶」，女信眾跟家人去旅遊後癌逝，索非亞卻被旁人指責，讓索非亞承受極大壓力，一度懷疑是不是自己害死她？轉而攻讀宗教研究所，深入探討宗教的奧秘。
▲ 索非亞在《豈有此呂》節目中分享她成為穆斯林的轉變。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲ 索非亞在《豈有此呂》節目中分享她成為穆斯林的轉變。（圖／記者鄭毓齡攝）
最後索非亞因緣際會接觸了伊斯蘭教，在清真寺中，她第一次感受到平靜，原因是「沒有阿飄」，於是她在更深入的接觸伊斯蘭教後，決定皈依伊斯蘭教，她並且分享古蘭經中趕鬼最有效的三章。呂捷則好奇地追問：「這對台灣阿飄也有效？」讓索非亞好氣又好笑地說：「要不然我幹嘛放棄我的叉燒酥、滷肉飯，你以為我不想吃豬肉嗎？我就是為了要趕鬼，我就信了伊斯蘭啊！」
▲ 索非亞在《豈有此呂》節目中分享她成為穆斯林的轉變。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲ 索非亞(右)對呂捷笑說，她就是為了趕鬼才放棄叉燒酥改信伊斯蘭教。（圖／記者鄭毓齡攝）
目前正在攻讀宗教研究所的索非亞，還在節目中分享了伊斯蘭教的起源、教派現況與紛爭，想了解更多關於索非亞的通靈經歷和她的信仰轉變，請鎖定6/25的《豈有此呂》。

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